BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Os advogados de Jair Bolsonaro (PL) pediram nesta terça-feira (9) autorização para que ele deixe a Superintendência da Polícia Federal, onde está preso, para passar por novos procedimentos de saúde. O pedido foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

No documento, a equipe de defesa voltou a afirmar que o ex-presidente tem um quadro de saúde delicado e passa por um estado de confusão mental que resultou na tentativa de violação da tornozeleira eletrônica detectada pela Polícia Federal.

No mesmo pedido, a defesa voltou a pedir a concessão de prisão domiciliar humanitária.

Bolsonaro foi preso preventivamente em 22 de novembro após uso de "ferro quente", um ferro de solda, para tentar abrir sua tornozeleira eletrônica.

"Conforme informado pelo medico responsavel pelo tratamento do Peticionario, o ex-Presidente precisa passar por cirurgia tanto para tratamento do quadro de solucos, sequela das cirurgias ja registrada nos presente autos, como em razao da piora do diagnostico de hernia inguinal unilateral, que tambem indica a necessidade de intervencao cirurgica", dizem os advogados.

De acordo com relatórios médicos acrescentados ao pedido pela defesa, essas intervencoes cirurgicas demandariam a internação imediata com duração de 5 a 7 dias.

"De fato, todos os novos documentos medicos que recentemente aportaram aos autos revelam significativa piora do quadro de saude do Peticionario, que antes ja demandava atencao."