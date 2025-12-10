BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que estabelece redução de penas para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e os demais presos por participação nos ataques às sedes dos Poderes em 8 de janeiro de 2023.
Foram 291 votos a favor ante 148 contrários, além de uma abstenção.
O maior bloco parlamentar da Casa, do qual fazem parte partidos do centrão com ministérios no governo Lula, orientou pela aprovação da proposta. Bancadas do PP, União Brasil, MDB e PSD deram ampla maioria pelo chamado PL da dosimetria.
Já partidos alinhados com a esquerda votaram contra, sendo que PCdoB, PT e PSOL foram unânimes em rechaçar a proposta.
Veja abaixo como cada deputado votou.
- Acácio Favacho AP Sim
- Adail Filho AM Sim
- Adriana Ventura SP Sim
- Aécio Neves MG Sim
- Afonso Hamm RS Sim
- Afonso Motta RS Não
- Airton Faleiro PA Não
- Alberto Fraga DF Sim
- Albuquerque RR Sim
- Alceu Moreira RS Sim
- Alencar Santana SP Não
- Alex Manente SP Sim
- Alexandre Guimarães TO Sim
- Alexandre Lindenmeyer RS Não
- Alfredinho SP Não
- Alfredo Gaspar AL Sim
- Alice Portugal BA Não
- Aliel Machado PR Não
- Allan Garcês MA Sim
- Altineu Côrtes RJ Sim
- Aluisio Mendes MA Sim
- Amaro Neto ES Sim
- Amom Mandel AM Sim
- Ana Paula Leão MG Sim
- Ana Paula Lima SC Não
- Ana Pimentel MG Não
- André Abdon AP Sim
- André Fernandes CE Sim
- André Ferreira PE Sim
- André Figueiredo CE Não
- André Janones MG Não
- Andreia Siqueira PA Sim
- Antônia Lúcia AC Sim
- Antonio Andrade TO Sim
- Antonio Carlos Rodrigues SP Sim
- Antônio Doido PA Sim
- Any Ortiz RS Sim
- Arlindo Chinaglia SP Não
- Arthur Lira AL Sim
- Arthur Oliveira Maia BA Sim
- Átila Lira PI Sim
- Augusto Coutinho PE Não
- Aureo Ribeiro RJ Sim
- Bacelar BA Não
- Baleia Rossi SP Sim
- Bandeira de Mello RJ Não
- Bebeto RJ Sim
- Benedita da Silva RJ Não
- Benes Leocádio RN Sim
- Beto Pereira MS Sim
- Beto Richa PR Sim
- Bia Kicis DF Sim
- Bibo Nunes RS Sim
- Bohn Gass RS Não
- Bruno Farias MG Sim
- Bruno Ganem SP Sim
- Cabo Gilberto Silva PB Sim
- Camila Jara MS Não
- Capitão Alberto Neto AM Sim
- Capitão Alden BA Sim
- Capitão Augusto SP Sim
- Carla Dickson RN Sim
- Carlos Henrique Gaguim TO Sim
- Carlos Jordy RJ Sim
- Carlos Sampaio SP Sim
- Carlos Veras PE Não
- Carlos Zarattini SP Não
- Carol Dartora PR Não
- Castro Neto PI Não
- Célia Xakriabá MG Não
- Célio Silveira GO Sim
- Célio Studart CE Não
- Celso Russomanno SP Sim
- Cezinha de Madureira SP Sim
- Chico Alencar RJ Não
- Chris Tonietto RJ Sim
- Clarissa Tércio PE Sim
- Cleber Verde MA Sim
- Clodoaldo Magalhães PE Não
- Cobalchini SC Sim
- Coronel Assis MT Sim
- Coronel Chrisóstomo RO Sim
- Coronel Fernanda MT Sim
- Coronel Meira PE Sim
- Coronel Ulysses AC Sim
- Covatti Filho RS Sim
- Cristiane Lopes RO Sim
- Da Vitoria ES Sim
- Dagoberto Nogueira MS Não
- Daiana Santos RS Não
- Dandara MG Não
- Dani Cunha RJ Sim
- Daniel Agrobom GO Sim
- Daniel Almeida BA Não
- Daniel Freitas SC Sim
- Daniel Trzeciak RS Sim
- Daniela do Waguinho RJ Não
- Daniela Reinehr SC Sim
- Danrlei de Deus Hinterholz RS Sim
- David Soares SP Sim
- Dayany Bittencourt CE Sim
- Defensor Stélio Dener RR Sim
- Delegada Ione MG Sim
- Delegada Katarina SE Sim
- Delegado Caveira PA Sim
- Delegado da Cunha SP Sim
- Delegado Éder Mauro PA Sim
- Delegado Fabio Costa AL Sim
- Delegado Marcelo Freitas MG Sim
- Delegado Matheus Laiola PR Sim
- Delegado Palumbo SP Sim
- Delegado Paulo Bilynskyj SP Sim
- Denise Pessôa RS Não
- Diego Andrade MG Sim
- Diego Coronel BA Não
- Diego Garcia PR Sim
- Dilceu Sperafico PR Sim
- Dilvanda Faro PA Não
- Dimas Fabiano MG Sim
- Dimas Gadelha RJ Não
- Domingos Neto CE Não
- Domingos Sávio MG Sim
- Dorinaldo Malafaia AP Não
- Douglas Viegas SP Sim
- Doutor Luizinho RJ Sim
- Dr. Fernando Máximo RO Sim
- Dr. Francisco PI Não
- Dr. Frederico MG Sim
- Dr. Ismael Alexandrino GO Sim
- Dr. Jaziel CE Sim
- Dr. Luiz Ovando MS Sim
- Dr. Victor Linhalis ES Sim
- Dr. Zacharias Calil GO Sim
- Dra. Alessandra Haber PA Sim
- Duarte Jr. MA Não
- Duda Salabert MG Não
- Eduardo da Fonte PE Sim
- Eli Borges TO Sim
- Elmano Férrer PI Sim
- Elmar Nascimento BA Sim
- Ely Santos SP Sim
- Emanuel Pinheiro Neto MT Não
- Emidinho Madeira MG Sim
- Enfermeira Rejane RJ Não
- Eriberto Medeiros PE Não
- Erika Hilton SP Não
- Erika Kokay DF Não
- Eros Biondini MG Sim
- Euclydes Pettersen MG Sim
- Evair Vieira de Melo ES Sim
- Fabiano Cazeca MG Sim
- Fábio Macedo MA Não
- Fabio Schiochet SC Sim
- Fábio Teruel SP Não
- Fausto Jr. AM Sim
- Fausto Pinato SP Sim
- Felipe Becari SP Sim
- Felipe Carreras PE Não
- Felipe Francischini PR Sim
- Félix Mendonça Júnior BA Não
- Fernanda Melchionna RS Não
- Fernando Coelho Filho PE Sim
- Fernando Mineiro RN Não
- Fernando Monteiro PE Não
- Fernando Rodolfo PE Sim
- Filipe Barros PR Sim
- Filipe Martins TO Sim
- Flávia Morais GO Sim
- Flávio Nogueira PI Não
- Florentino Neto PI Não
- Franciane Bayer RS Sim
- Fred Costa MG Sim
- Fred Linhares DF Sim
- Gabriel Nunes BA Não
- General Girão RN Sim
- General Pazuello RJ Sim
- Geovania de Sá SC Sim
- Geraldo Mendes PR Sim
- Geraldo Resende MS Não
- Gervásio Maia PB Não
- Giacobo PR Sim
- Gilberto Nascimento SP Sim
- Gilson Daniel ES Sim
- Gilson Marques SC Sim
- Gilvan da Federal ES Sim
- Giovani Cherini RS Sim
- Gisela Simona MT Sim
- Glauber Braga RJ Não
- Glaustin da Fokus GO Sim
- Greyce Elias MG Sim
- Guilherme Derrite SP Sim
- Gustavo Gayer GO Sim
- Gustinho Ribeiro SE Sim
- Gutemberg Reis RJ Sim
- Heitor Schuch RS Não
- Helder Salomão ES Não
- Helio Lopes RJ Sim
- Henderson Pinto PA Sim
- Hercílio Coelho Diniz MG Sim
- Hugo Leal RJ Sim
- Hugo Motta PB Art. 17
- Icaro de Valmir SE Sim
- Igor Timo MG Não
- Ismael SC Sim
- Isnaldo Bulhões Jr. AL Não
- Ivan Valente SP Não
- Ivoneide Caetano BA Não
- Iza Arruda PE Não
- Jack Rocha ES Não
- Jandira Feghali RJ Não
- Jeferson Rodrigues GO Sim
- Jefferson Campos SP Sim
- Jilmar Tatto SP Não
- João Cury SP Sim
- João Daniel SE Não
- João Leão BA Sim
- João Maia RN Sim
- Joaquim Passarinho PA Sim
- Jonas Donizette SP Sim
- Jorge Braz RJ Sim
- Jorge Goetten SC Sim
- Jorge Solla BA Não
- José Airton Félix Cirilo CE Não
- José Guimarães CE Não
- José Medeiros MT Sim
- José Rocha BA Sim
- Joseildo Ramos BA Não
- Josenildo AP Não
- Josivaldo JP MA Sim
- Julia Zanatta SC Sim
- Juliana Cardoso SP Não
- Julio Cesar Ribeiro DF Sim
- Julio Lopes RJ Sim
- Juninho do Pneu RJ Sim
- Junio Amaral MG Sim
- Júnior Ferrari PA Sim
- Junior Lourenço MA Sim
- Júnior Mano CE Não
- Keniston Braga PA Sim
- Kiko Celeguim SP Não
- Kim Kataguiri SP Sim
- Lafayette de Andrada MG Sim
- Laura Carneiro RJ Não
- Lêda Borges GO Sim
- Lenir de Assis PR Não
- Leonardo Monteiro MG Não
- Leônidas Cristino CE Não
- Leur Lomanto Júnior BA Sim
- Lídice da Mata BA Não
- Lincoln Portela MG Sim
- Lindbergh Farias RJ Não
- Lucas Abrahao AP Não
- Lucas Ramos PE Não
- Lucas Redecker RS Sim
- Luciano Alves PR Sim
- Luciano Bivar PE Não
- Luciano Vieira RJ Sim
- Lucio Mosquini RO Sim
- Luis Carlos Gomes RJ Sim
- Luis Tibé MG Sim
- Luisa Canziani PR Sim
- Luiz Antônio Corrêa RJ Sim
- Luiz Carlos Busato RS Sim
- Luiz Carlos Hauly PR Sim
- Luiz Carlos Motta SP Sim
- Luiz Couto PB Não
- Luiz Fernando Vampiro SC Sim
- Luiz Gastão CE Sim
- Luiz Lima RJ Sim
- Luiz Nishimori PR Sim
- Luiz Philippe de Orleans e Bragança SP Sim
- Luiza Erundina SP Não
- Luizianne Lins CE Não
- Magda Mofatto GO Sim
- Marangoni SP Sim
- Marcel van Hattem RS Sim
- Marcelo Álvaro Antônio MG Sim
- Marcelo Crivella RJ Sim
- Marcelo Moraes RS Sim
- Marcio Alvino SP Sim
- Márcio Jerry MA Não
- Marcon RS Não
- Marcos Aurélio Sampaio PI Não
- Marcos Pereira SP Sim
- Marcos Pollon MS Sim
- Marcos Tavares RJ Não
- Maria Arraes PE Não
- Maria do Rosário RS Não
- Maria Rosas SP Sim
- Mario Frias SP Sim
- Mário Heringer MG Não
- Mário Negromonte Jr. BA Não
- Marreca Filho MA Sim
- Marussa Boldrin GO Sim
- Marx Beltrão AL Sim
- Maurício Carvalho RO Sim
- Mauricio do Vôlei MG Sim
- Mauricio Marcon RS Sim
- Mauricio Neves SP Sim
- Mauro Benevides Filho CE Não
- Max Lemos RJ Não
- Meire Serafim AC Não
- Mendonça Filho PE Sim
- Merlong Solano PI Não
- Mersinho Lucena PB Sim
- Messias Donato ES Sim
- Miguel Ângelo MG Não
- Miguel Lombardi SP Sim
- Misael Varella MG Sim
- Murillo Gouvea RJ Sim
- Natália Bonavides RN Não
- Nelson Barbudo MT Sim
- Nicoletti RR Sim
- Nikolas Ferreira MG Sim
- Nilto Tatto SP Não
- Odair Cunha MG Não
- Olival Marques PA Sim
- Orlando Silva SP Não
- Osmar Terra RS Não
- Ossesio Silva PE Sim
- Otoni de Paula RJ Sim
- Padovani PR Sim
- Padre João MG Não
- Pastor Claudio Mariano PA Sim
- Pastor Diniz RR Sim
- Pastor Eurico PE Sim
- Pastor Henrique Vieira RJ Não
- Pastor Sargento Isidório BA Sim
- Patrus Ananias MG Não
- Pauderney Avelino AM Sim
- Paulão AL Não
- Paulinho da Força SP Sim
- Paulo Abi-Ackel MG Sim
- Paulo Alexandre Barbosa SP Sim
- Paulo Azi BA Sim
- Paulo Freire Costa SP Sim
- Paulo Guedes MG Não
- Paulo Litro PR Sim
- Paulo Magalhães BA Não
- Paulo Pimenta RS Não
- Pedro Campos PE Não
- Pedro Lucas Fernandes MA Sim
- Pedro Lupion PR Sim
- Pedro Paulo RJ Não
- Pedro Uczai SC Não
- Pedro Westphalen RS Sim
- Pezenti SC Sim
- Pinheirinho MG Sim
- Pompeo de Mattos RS Não
- Pr. Marco Feliciano SP Sim
- Professor Alcides GO Sim
- Professora Luciene Cavalcante SP Não
- Professora Marcivania AP Não
- Rafael Brito AL Não
- Rafael Fera RO Sim
- Rafael Prudente DF Sim
- Rafael Simoes MG Sim
- Raimundo Santos PA Sim
- Reginaldo Lopes MG Não
- Reimont RJ Não
- Reinhold Stephanes PR Sim
- Renata Abreu SP Sim
- Renildo Calheiros PE Não
- Ribamar Silva SP Sim
- Ricardo Abrão RJ Sim
- Ricardo Ayres TO Não
- Ricardo Barros PR Sim
- Ricardo Galvão SP Não
- Ricardo Guidi SC Sim
- Ricardo Salles SP Sim
- Robério Monteiro CE Não
- Roberta Roma BA Sim
- Roberto Duarte AC Sim
- Roberto Monteiro Pai RJ Sim
- Robinson Faria RN Sim
- Rodolfo Nogueira MS Sim
- Rodrigo da Zaeli MT Sim
- Rodrigo de Castro MG Sim
- Rodrigo Estacho PR Sim
- Rodrigo Gambale SP Sim
- Rodrigo Rollemberg DF Não
- Rodrigo Valadares SE Sim
- Rogéria Santos BA Sim
- Rogério Correia MG Não
- Romero Rodrigues PB Sim
- Ronaldo Nogueira RS Sim
- Rosana Valle SP Sim
- Rosangela Moro SP Sim
- Rosângela Reis MG Sim
- Rubens Otoni GO Não
- Rubens Pereira Júnior MA Não
- Rui Falcão SP Não
- Ruy Carneiro PB Sim
- Sâmia Bomfim SP Não
- Samuel Viana MG Sim
- Sanderson RS Sim
- Sargento Fahur PR Sim
- Sargento Gonçalves RN Sim
- Sargento Portugal RJ Sim
- Sérgio Brito BA Não
- Sergio Santos Rodrigues MG Sim
- Sergio Souza PR Sim
- Sidney Leite AM Abstenção
- Silvia Cristina RO Sim
- Silvye Alves GO Sim
- Simone Marquetto SP Sim
- Socorro Neri AC Não
- Soraya Santos RJ Sim
- Sóstenes Cavalcante RJ Sim
- Stefano Aguiar MG Sim
- Tabata Amaral SP Não
- Tadeu Veneri PR Não
- Talíria Petrone RJ Não
- Tarcísio Motta RJ Não
- Thiago de Joaldo SE Sim
- Tiago Dimas TO Sim
- Tião Medeiros PR Sim
- Tiririca SP Sim
- Toninho Wandscheer PR Sim
- Túlio Gadêlha PE Não
- Valmir Assunção BA Não
- Vander Loubet MS Não
- Vanderlan Alves CE Não
- Vermelho PR Sim
- Vicentinho SP Não
- Vicentinho Júnior TO Sim
- Vinicius Carvalho SP Sim
- Vinicius Gurgel AP Sim
- Vitor Lippi SP Sim
- Waldemar Oliveira PE Sim
- Waldenor Pereira BA Não
- Weliton Prado MG Sim
- Welter PR Não
- Yandra Moura SE Sim
- Zé Neto BA Não
- Zé Silva MG Sim
- Zé Trovão SC Sim
- Zé Vitor MG Sim
- Zeca Dirceu PR Não
- Zezinho Barbary AC Sim
- Zucco RS Sim