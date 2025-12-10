BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que estabelece redução de penas para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e os demais presos por participação nos ataques às sedes dos Poderes em 8 de janeiro de 2023.

Foram 291 votos a favor ante 148 contrários, além de uma abstenção.

O maior bloco parlamentar da Casa, do qual fazem parte partidos do centrão com ministérios no governo Lula, orientou pela aprovação da proposta. Bancadas do PP, União Brasil, MDB e PSD deram ampla maioria pelo chamado PL da dosimetria.

Já partidos alinhados com a esquerda votaram contra, sendo que PCdoB, PT e PSOL foram unânimes em rechaçar a proposta.

Veja abaixo como cada deputado votou.

