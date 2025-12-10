SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Principal articulador político de Tarcísio de Freitas (Republicanos), o presidente do PSD, Gilberto Kassab, deixará a Secretaria de Governo de São Paulo para se dedicar às eleições do ano que vem.

A data da saída ainda não está definida, e Kassab disse à rádio CBN que já está "delegando funções" no governo para preparar sua saída, que, segundo ele, já estava combinada com Tarcísio.

Ao longo do mandato de Tarcísio, Kassab foi um dos principais alvos de críticas entre aliados bolsonaristas do governador, pelo fato de seu partido também estar no governo Lula (PT), e acumulou atritos com o secretário da Casa Civil, Arthur Lima, amigo de infância do governador.

Tarcísio, contudo, destacava nos bastidores o papel do presidente do PSD na campanha de 2022, articulando apoios em São Paulo quando o governador ainda era desconhecido.

Até as eleições, Tarcísio ainda deve abrir mão de dois secretários do PL, Valério Bolsonaro (Mulher) e Guilherme Piai (Agricultura), e dois do Republicanos, Roberto Lucena (Turismo) e Helena Reis (Esportes).

A assessoria de Kassab e o Palácio dos Bandeirantes foram procurados pela Folha de S.Paulo, mas ainda não se manifestaram.