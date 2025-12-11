BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Governo do Distrito Federal contratou um serviço de media training que envolveu preparar a atual vice-governadora, Celina Leão (PP), para disputar as eleições de 2026. Ela planeja se candidatar ao comando da capital federal com apoio de Ibaneis Rocha (MDB).

Em simulações de entrevistas feitas no fim de outubro, Celina foi questionada sobre a intenção de disputar o Palácio do Buriti, a proximidade com a família Bolsonaro e a relação com o governo Lula (PT). A vice-governadora ainda passou por uma oficina de "comunicação e oratória" que teve como uma das dinâmicas o tema "por que devo votar em Celina Leão?".

O treinamento foi orçado em R$ 23,2 mil e feito pela FSB, uma das maiores empresas de comunicação corporativa do país. "Ao ser candidata ao Governo do DF, em 2026, seu maior desafio é mostrar que sua candidatura representa uma nova etapa para o Distrito Federal", diz relatório da empresa.

O Governo do DF aprovou o serviço e autorizou o pagamento no dia 1º de dezembro, mas recuou horas depois de ser questionado pela Folha de S.Paulo, na última quinta-feira (4). Em nota, a gestão Ibaneis afirma que "não houve, nem haverá pagamento pela referida entrega, uma vez que foram identificadas impropriedades no material".

A FSB assinou, em 2024, um contrato de comunicação corporativa de R$ 9,6 milhões com o DF, que inclui serviços de media training. "A FSB Comunicação segue um padrão para aplicar media training de lideranças, autoridades e executivos de modo que eles estejam preparados para lidar com o amplo cenário de assuntos que podem surgir em uma entrevista jornalística", diz a empresa.

A empresa produziu dois relatórios sobre o treinamento, um de "desempenho" e outro específico sobre a oficina de comunicação e oratória. Em ambos, há menções a temas do Governo do Distrito Federal, como segurança pública, e referências às eleições de 2026. O documento sobre a oficina tem duas "dinâmicas", das quais uma trata das razões de votar em Celina e aponta sugestões de como ela pode se apresentar ao eleitor.

"Para avançar, tanto nas redes sociais como em seus discursos e debates, recomenda-se que Celina trabalhe ainda mais seu propósito na política. As pessoas votam na Celina porque se identificam com o seu propósito. O que ela faz é consequência disso", diz trecho do relatório da FSB.

Uma das etapas do media training foi uma simulação de "entrevista surpresa" com uma repórter de TV. As primeiras perguntas envolveram a possibilidade de o ex-governador José Roberto Arruda se candidatar no Distrito Federal e se ambos disputariam o "mesmo eleitorado".

A vice-governadora respondeu que "Brasília vive um novo momento" e que não vê Arruda como uma ameaça. Em outros trechos, ela foi questionada sobre segurança e aumento da população de rua em Brasília.

O "relatório de desempenho" feito pela FSB diz que Celina teve "boa reação à provocação". "Soube reagir com serenidade a perguntas sensíveis como a suposta ameaça eleitoral de Arruda, a atuação da oposição e acusações implícitas", afirma o documento.

É comum que autoridades e empresários façam media training. O serviço é previsto em diversos contratos públicos, mas a finalidade deve ser preparar as autoridades para responder sobre assuntos institucionais.

O próprio governo do Distrito Federal afirma, em documento interno produzido ao recuar do pagamento, que o conteúdo do treinamento de Celina "não corresponde ao objeto contratual", "destoando do fim institucional e afrontando os princípios da legalidade e da impessoalidade na execução do contrato".

Ainda no dia 4, a Secom do DF disse à Folha de S.Paulo que Celina também não pagará pelo serviço, ainda que tenha sido beneficiada pelo treinamento, pois "a responsabilidade pelo problema foi da FSB".

Na etapa de "comunicação e oratória" do media training, Celina gravou vídeos curtos sobre o objetivo político e a definição de governar. Em outra "dinâmica", que tratou das razões de votar na atual vice-governadora, o relatório da FSB afirma que Celina "falou com emoção". O mesmo documento diz que ela poderia "acrescentar uma história que traduz o que significa votar na Celina".

O relatório também afirma que o desafio de Celina é "levantar as histórias" e apresenta frases para a vice-governadora utilizar. "Sou como qualquer pessoa que ama o DF e quer ver a nossa cidade dar certo", diz uma das mensagens recomendadas pela FSB.

"Votar em Celina Leão é 'escolher uma liderança que escuta, sente e transforma'", diz outro trecho do documento.

O media training ainda envolveu a simulação de uma entrevista de cerca de 20 minutos para um programa de rádio. Ela foi questionada sobre uma possível disputa com Arruda e respondeu que tem focado no trabalho como vice-governadora e não deseja antecipar o processo eleitoral.

Em outro trecho, a entrevistadora afirma que Celina é "muito próxima da família Bolsonaro, especialmente da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro" e questiona sobre a condenação de Jair Bolsonaro. A vice-governadora defendeu que pessoas envolvidas nos atos golpistas de 8 de Janeiro sejam "penalizadas na medida do crime que cometeram, que são crimes de vandalismo".