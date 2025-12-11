SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) participou de um almoço no banco de investimentos suíço UBS, em São Paulo, nesta sexta-feira (11), em um primeiro movimento para se aproximar da Faria Lima enquanto tenta viabilizar sua candidatura à Presidência.

Flávio foi levado ao banco pelo empresário Filipe Sabará, ex-secretário de Desenvolvimento Social em São Paulo, que coordenou a campanha de Pablo Marçal (PRTB) à prefeitura da capital paulista e auxilia a campanha do senador.

No almoço, estavam empresários como Flavio Rocha (Riachuelo), Alexandre Ostrowiecki (Multilaser), Richard Gerdau (Gerdau), Helio Seibel (Duratex) e Mario Araripe (Casa dos Ventos), segundo a equipe de Sabará, além de diretores do banco. Procurado, o UBS não comentou o encontro.

O UBS é um dos maiores bancos de investimento do mundo e mantém no Brasil uma operação voltada à gestão de fortunas, corporate finance e mercado de capitais.

A conversa buscou destacar que Flávio partiria de um piso alto nas pesquisas de intenção de voto. O senador também se apresentou como um "Bolsonaro mais centrado", em comparação ao pai, conhecido por rompantes de agressividade, segundo Sabará.

"A turma estava tentando entender como seria a guinada dele na economia. Então, reforçou a proximidade a Paulo Guedes. O [Gustavo] Montesano [ex-presidente do BNDES], o [Adolfo] Sachida [ex-ministro de Minas e Energia], o pessoal que trabalhou com Guedes, está dando suporte. E a Faria Lima gosta muito do trabalho do Guedes. Então, foi muito interessante", disse o aliado do senador.

Na avaliação da equipe de Flávio, o mercado financeiro estava com Tarcísio de Freitas (Republicanos) e busca agora conhecer melhor o filho do ex-presidente para decidir se embarcaria em sua campanha. Flávio deve visitar outras instituições da Faria Lima na semana que vem.