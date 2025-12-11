BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) deixou uma porta aberta para negociar uma candidatura em 2026 após o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), dizer que ainda não desistiu de lançá-lo na disputa pelo governo de Minas Gerais nesta quinta-feira (11).

Pacheco queria ser indicado para uma vaga no STF (Supremo Tribunal Federal) e tinha apoio da maioria do Senado. Lula, porém, escolheu o advogado-geral da União, Jorge Messias. Há algumas semanas, o senador relatou ao presidente da República, em conversa privada, que não pretende se candidatar em 2026.

Nesta quinta, depois de Lula ter dito que não desistiu de convencê-lo, o senador disse ter recebido "com honra" a manifestação do presidente.

"Tenho uma excelente relação com o presidente da República, e nós vamos dar sempre lugar ao diálogo para chegarmos a um bom termo sobre essa questão política", declarou Pacheco. A manifestação consta de nota enviada à imprensa.

Lula busca um candidato a governador forte em Minas Gerais para apoiá-lo em sua tentativa de reeleição no ano que vem. Pacheco é a primeira opção do petista.

"Eu disse pro Pacheco: 'Cara, eu tô te pedindo para você me ajudar a ganhar as eleições para a Presidência da República. Você será governador do segundo estado mais importante do Brasil. Você pode fazer a diferença nesse processo eleitoral. Ele relutou, relutou, mas ele pensa que eu desisti, eu não desisti", disse Lula em entrevista nesta quinta.