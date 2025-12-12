SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O senador Romário (PL) anunciou na última quinta-feira (11) que vai se licenciar de seu cargo a partir da próxima semana.

A licença estava acordada previamente com seu partido, o PL, disse o senador. Segundo Romário, desde o início do mandato estava definido que Bruno Bonetti (PL-RJ) também "teria a oportunidade de representar o Rio de Janeiro no Senado". Bonetti é o suplente do ex-jogador.

Romário ficará afastado do Senado até o final de março. "Durante este período, estarei no Rio, ouvindo as pessoas, visitando cidades e fortalecendo o trabalho que realizo pelo meu estado", disse, em nota divulgada à imprensa.

Reeleito em 2022, o senador tem mandato até 2030. No último ato bolsonarista do 7 de Setembro, apoiadores gritaram "fora, Romário". Ele foi criticado após não apoiar o candidato bolsonarista à Prefeitura do Rio em 2024, Alexandre Ramagem (PL). O senador declarou apoio a Eduardo Paes (PSD), que foi reeleito.

O senador foi um dos poucos da base bolsonarista a ser contra impeachment de Alexandre de Moraes. A pauta é uma das mais caras para aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que foi condenado em processo relatado pelo ministro e, depois, preso.