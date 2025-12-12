BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS0 - Integrantes do governo Lula (PT) e aliados celebraram a retirada das sanções ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes impostas por meio da Lei Magnitsky. A remoção do nome do magistrado da lista de pessoas sancionadas foi divulgada nesta sexta-feira (12).

A ministra Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais), responsável pela articulação política do governo, foi às redes comentar o fato e atribuiu a vitória ao presidente.

"A retirada das sanções dos EUA contra o ministro Alexandre de Moraes é uma grande vitória do Brasil e do presidente Lula", escreveu. "Foi Lula quem colocou esta revogação na mesa de Donald Trump, num diálogo altivo e soberano. É uma grande derrota da família de Jair Bolsonaro, traidores que conspiraram contra o Brasil e contra a Justiça."

O tom foi o mesmo utilizado pelo líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, que parabenizou Lula e Moraes.

"Você conseguiu recolocar o Brasil no caminho do diálogo depois de toda aquela sabotagem feita pela família do Bolsonaro que agiram como traidores da pátria, impondo tarifas, sanções aos ministros do Supremo", disse em vídeo.

Moraes havia sido punido pelo governo de Donald Trump em 30 de julho. À época, o secretário de Estado de Trump, Marco Rubio, disse que havia "graves abusos de direitos humanos" por parte do ministro do STF.

O governo americano também tirou da lista de sancionados a esposa de Moraes, Viviane Barci, e a empresa Lex - Instituto de Estudos Jurídicos, que pertence à família do magistrado.

A Lei Magnitsky trata de graves violações aos direitos humanos, incluindo ditadores, e a decisão de usá-la para uma autoridade brasileira tinha sido inédita. Os EUA aplicaram a mesma sanção a integrantes de cortes superiores da Venezuela.