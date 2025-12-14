SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, Janja visitaram neste sábado (13) a deputada federal Roseana Sarney (MDB-MA), que passa por tratamento contra câncer.

Os perfis da congressista e do partido dela em redes sociais publicaram uma foto da visita.

Segundo a post, "o encontro foi marcado por gestos de afeto, palavras de esperança e confiança no caminho da cura. Cercada por manifestações de apoio e solidariedade, Roseana segue fortalecida pela fé, carinho e pelo apoio de todos".

A deputada federal tem publicado em rede social atualizações sobre o seu estado de saúde e como tem passado durante o tratamento de câncer de mama.

A ex-governadora do Maranhão anunciou em agosto que foi diagnosticada com um câncer de mama triplo negativo. Nos últimos três vídeos, publicados entre outubro e novembro, ela apareceu com a cabeça já raspada após a quimioterapia, agradecendo ao apoio que tem recebido nas redes.

"Não tem sido fácil enfrentar um câncer de mama triplo negativo. Quero agradecer o carinho, as mensagens e orações. Estamos no outubro rosa. Quanto mais cedo o tumor for descoberto, maiores as chances de cura", disse em vídeo publicado no Instagram.

O câncer de mama triplo negativo representa, em média, 15% dos casos de câncer de mama no mundo.

De acordo com informações do Oncoguia, ele se difere de outros tipos de câncer de mama invasivo, pois cresce e se dissemina mais rapidamente, tem opções limitadas de tratamento e possui piores prognósticos. Por isso, a quimioterapia é frequentemente usada no tratamento do câncer de mama triplo negativo.

O termo se refere ao fato de que as células cancerígenas não têm receptores de estrogênio ou progesterona e não produzem a proteína HER2. Essa é uma proteína que ajuda as células do câncer de mama a crescerem rapidamente.

Segundo Gilberto Amorim, médico especialista em câncer de mama da Oncologia D'Or, existe um grupo de tumores classificados como triplo negativos, que representam um desafio porque o diagnóstico não é simples e os pacientes não são candidatos a bloqueio hormonal e terapia anti-HER2. "Essa conjunção de três variáveis biológicas negativas traz um entendimento de que esse pode ser um câncer de características mais agressivas", diz.