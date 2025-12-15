BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), afirmou, nesta segunda (15) que falou com Alexandre Ramagem (PL-RJ), deputado ameaçado de cassação, e que o parlamentar disse que poderia renunciar no ano que vem.

A decisão de Ramagem dependeria de um pedido de asilo que ele apresentou aos Estados Unidos, para onde fugiu após ser condenado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) no processo da trama golpista.

Segundo Sóstenes, caso o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), mantiver o plano de levar a perda de mandato à votação no plenário nesta semana, a expectativa do PL é que o resultado seja o mesmo do caso Carla Zambelli (PL-SP).

Ou seja, haveria maioria para manter o mandato de Ramagem, mas o STF agiria para anular essa decisão.

Por isso, o líder vai pleitear que a votação seja adiada. Na opinião de Sóstenes, Motta teria que seguir o trâmite usado para Zambelli, com deliberação primeiro na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça).

Isso, ainda segundo o líder, daria tempo para que Ramagem pudesse obter o asilo e renunciar antes de ser cassado.