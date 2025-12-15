BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou nesta tarde que a secretaria do Supremo encaminhe ao Ministério da Justiça a documentação necessária para a extradição do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ).

O parlamentar foi condenado a 16 anos e um mês de prisão e à perda de mandato por envolvimento na trama golpista e fugiu para os EUA.

A determinação de Moraes ocorre dois dias antes de sessão da Câmara que deve analisar casação do deputado. A sessão do plenário para deliberar sobre o tema foi convocada pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Reublicanos-PB), para esta quarta-feira (17).

Na manhã desta segunda-feira (15), o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues deu detalhes de investigação sobre a fuga de Ramagem, ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência).

Segundo Andrei, o parlamentar fugiu pela Guiana e usou passaporte diplomático para pegar voo de Georgetown com destino a Miami. Para conseguir deixar o país, ele teria contato com apoio de um filho de um garimpeiro de Roraima.

O Brasil e os Estados Unidos possuem acordo de cooperação, que existe desde 1961 e está em vigor até hoje.

Na decisão, Moraes cita o acordo e pede que STF informe todos os detalhes do processo de Ramagem ao Ministério da Justiça, a quem cabe encaminhar pedidos do tipo.