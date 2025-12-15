BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou nesta segunda-feira (15) que o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) saiu de forma clandestina do Brasil pela fronteira com a Guiana e que há investigação em curso para identificar quem ajudou na sua fuga .

"Me parece muito claro que foi via Guiana, saindo clandestinamente do Brasil, não passando por nenhum ponto migratório embarcando no aeroporto de Georgetown para Miami [Estados Unidos]. Então esse é o caminho e agora a investigação segue para ver se há outros envolvidos e quais são as circunstâncias", afirmou Andrei.

A PF também já sabe que Ramagem deixou o Brasil usando passaporte diplomático, que havia determinação de cancelamento, mas não chegou a ser apreendido. Esse achado será comunicado à Interpol para que o documento seja bloqueado.

Ramagem está foragido da Justiça brasileira e morando nos Estados Unidos. Ele foi condenado pelo STF a 16 anos e um mês de prisão por participar de tentativa de golpe de Estado. Ele segue, no entanto, com o mandato de deputado federal.

No último fim de semana, a PF prendeu o empresário Celso Rodrigo de Mello, filho do garimpeiro Rodrigo Cataratas, que teria ajudado na fuga de Ramagem pela Guiana.

Segundo Andrei, ele será interrogado nos próximos dias e haverá perícia em seu celular (que também foi apreendido).

"Tomamos conhecimento da saída desse parlamentar e a investigação chegou então a esse grupo que teria facilitado a fuga", afirmou Andrei. "O suspeito que teria ajudado na fuga foi preso no sábado [13] e foram apreendidos celular e outros materiais. Ele também será interrogado provavelmente nos próximos dias e, a partir daí, vamos ter mais detalhes", disse Andrei.