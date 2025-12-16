BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal cumpre, na manhã desta terça-feira (16), mandado de busca e apreensão contra o deputado federal Antônio Doido (MDB-PA), no âmbito de uma investigação sobre desvio de verbas públicas por meio de fraudes em licitações.

De acordo com a PF, estão sendo cumpridos 31 mandados de busca e apreensão no Pará e no DF. Não houve busca e apreensão na Câmara dos Deputados, apenas no apartamento funcional do parlamentar.

A operação foi autorizada pelo ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal).

"Estão sendo apurados os delitos de corrupção eleitoral, corrupção ativa e passiva, crimes licitatórios, lavagem de dinheiro e organização criminosa", disse a PF, em nota.

O mandado de busca e apreensão é cumprido no apartamento funcional de Antônio Doido.

Em janeiro, um assessor de Antonio Doido, aliado do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), foi preso com R$ 1,1 milhão em espécie e em posse de um carro blindado em Belém.

Em 2024, foram apreendidos R$ 4,9 milhões antes do primeiro turno das eleições com um policial militar ligado a Antônio Doido, que sacou o dinheiro no Banco do Brasil de Castanhal (PA).