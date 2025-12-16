SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pode tirar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de eventual segundo turno das eleições de 2026, mostra nova pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira (16).

No cenário testado pelo instituto de primeiro turno com o congressista e o chefe do Executivo paulista, Flávio tem 23% e Tarcísio, 10%, enquanto o presidente Lula (PT) fica com 41%. Essa simulação inviabiliza a chance presidencial do ex-ministro de Bolsonaro.

Essa é a primeira pesquisa a ser divulgada após o senador ser anunciado como o candidato do pai para concorrer à Presidência.

No segundo turno, Lula marca 10 pontos acima de ambos. O petista aparece com 46% das intenções de voto, enquanto o filho do ex-presidente registra 36%. Em confronto com o governador, Lula venceria com 45% ante 35% de Tarcísio.

A pesquisa foi realizada entre os dias 11 e 14 de dezembro. Foram 2.004 entrevistas presenciais com brasileiros de 16 anos ou mais. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais. O nível de confiança é de 95%.

O presidente lidera nos demais cenários testados: contra os governadores do Paraná, Ratinho Júnior (PSD); de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo); e de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil).

Contra o paranaense, a vantagem também é de 10 pontos, com os mesmo percentuais que os de Tarcísio, 45% e 35%. Em uma disputa com Caiado, a diferença é de 11 pontos. O petista venceria com 44% ante 33%. Já Zema perderia de 12, de 45% a 33%.

Lula também sai na frente nos cenários de primeiro turno. Flávio tem entre 21% e 27% das intenções, a depender de quem seria o outro candidato da oposição. Além de Tarcísio com 10%, Ratinho aparece com 13%; Zema, 6%; e Caiado, 4%.

Outro nome, o do ex-ministro Ciro Gomes (PSDB), tem 8%. A pesquisa testou também os nomes de Renan Santos (Missão) e Aldo Rebelo (Democracia Cristã), que tiveram menos de 3% em todos os cenários.

AVALIAÇÃO DO GOVERNO LULA

A desaprovação do governo se manteve estável em relação ao último levantamento, oscilando dentro da margem de erro de 50% para 49%. A aprovação, por sua vez, 47% para 48%, também dentro da margem de erro. Dos entrevistados, 3% não responderam ou não souberam responder.