BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), disse a jornalistas nesta terça-feira (16) que a votação do projeto que possibilita a redução de penas de Jair Bolsonaro (PL) e de outros condenados nos processos do 8 de Janeiro será na quarta (17). "Vamos votar", afirmou o senador.

A proposta precisa ser analisada primeiro pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Casa, em deliberação que está prevista para a mesma quarta-feira, antes da discussão no plenário.

O projeto deverá ser alterado, e possivelmente precisará de uma nova análise pela Câmara.

Integrantes da oposição ao governo Lula afirmam que o tipo de alteração a ser feito é apenas redacional e que, por isso, não seria necessária uma nova votação pelos deputados. O relator da proposta, senador Esperidião Amin (PP-SC), defende essa ideia.

O presidente do PL, principal partido de oposição a Lula, Valdemar Costa Neto, disse que uma nova rodada entre deputados é provável. "Vai ter emenda. Acredito que o Esperidião vai fazer o melhor projeto que ele puder, e deve voltar para a Câmara", disse ele na saída do plenário do Senado.

A alteração no projeto é motivada pela constatação de que o texto abre brecha para condenados por outros crimes também serem beneficiados pela redução de penas. A ideia é fazer mudanças na proposta de forma a fechar essa brecha.