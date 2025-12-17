BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Durante a reunião ministerial desta quarta-feira (17), o presidente Lula (PT) fez um pedido para que seus ministros peçam votos favoráveis a Jorge Messias para a vaga do STF (Supremo Tribunal Federal), quando for sabatinado pelo Senado.

"Quem tiver um senador amigo, não deixe de ligar para desejar feliz Natal e pedir voto para o Messias. Eu não indiquei o Messias porque ele é meu amigo. Eu indiquei o Messias porque ele é um grande advogado e o país tem gratidão pelo que ele fez em defesa da presidenta Dilma Rousseff e desde lá ele continuou sendo leal. Só pra saber, a indicação dele é por mérito, não é por amizade pessoal", disse.

Messias só assumirá uma vaga na corte se tiver ao menos 41 votos no plenário da Casa. Antes, precisa ser submetido a uma sabatina pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça).

A indicação de Messias gerou uma série de desentendimentos entre Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), cuja preferência para o cargo era o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).