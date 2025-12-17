BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) solicitou ao STF (Supremo Tribunal Federal) nesta quarta-feira (17) que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro possa visitar o marido na prisão todas as terças e quintas-feiras, em horário definido pelo ministro Alexandre de Moraes.

"Tal medida permitirá que eventuais pedidos futuros se restrinjam apenas à indicação dos demais visitantes autorizáveis, sem qualquer alteração das condições previamente estabelecidas, contribuindo para a organização administrativa e evitando sucessivas petições de idêntico conteúdo", diz a solicitação feita pelos advogados de Bolsonaro, Celso Vilardi e Paulo Bueno.

Segundo eles, o ministro deve considerar "a regularidade das visitas familiares já autorizadas, bem como com o objetivo de conferir maior racionalidade e previsibilidade ao cumprimento das condições impostas".

Bolsonaro está preso na Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal desde o dia 22 de novembro. Moraes ainda não decidiu sobre a solicitação da defesa.

Na segunda (15), a defesa também a pediu a Moraes autorização urgente para que o ex-presidente seja submetido a uma cirurgia. Segundo os advogados, ele precisa de procedimento cirúrgico para correção de hérnia inguinal bilateral, além de intervenções complementares.