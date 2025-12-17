SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se reuniu pela segunda vez com empresários paulistas nesta quarta-feira (17), em busca de apoio para sua candidatura à Presidência, e disse que era "o Bolsonaro moderado", com chances de vencer.

"Foi mais uma conversa para mostrar que, a cada dia que passa, é uma candidatura mais forte, mais viável e que será vitoriosa. Acalmar todos aqui com relação a essa torcida de parte de alguns de querer causar animosidade entre Bolsonaro, Tarcísio e outros partidos como União Brasil, Progressistas, PSD e Republicanos", disse o senador após o encontro.

"Sempre pediram um Bolsonaro mais moderado e eu sempre fui assim, eu sou esse Bolsonaro mais moderado, equilibrado, centrado, e eu espero que isso reflita inclusive na confiança da população que nós vamos apresentar o melhor projeto para o Brasil."

"Sou da política, sei como funciona o jogo do poder em Brasília. Então, aqui, foi mais uma conversa muito positiva, com formadores de opinião, com as pessoas que movem esse país, que geram emprego", continuou.

"Falamos mais um pouquinho sobre segurança pública. Fui bem claro com eles aqui que eu vou ser radical, sim, na pauta da segurança pública e vou ter as melhores pessoas ao meu lado no campo econômico, que vão ter autonomia para fazer o que precisa ser feito para modernizar o nosso país", continuou.

O almoço foi na casa do empresário Gabriel Rocha Kanner, sobrinho do empresário Flávio Rocha, dono da Riachuelo, nos Jardins, zona sul da capital. O encontro estava marcado para às 12h, mas Flávio chegou por volta das 15h10, vindo de Brasília, e era aguardado por cerca de 40 empresários -parte deles foi embora antes de ele chegar, devido ao atraso.

O empresário Marcelo Abrão, que falou com jornalistas na saída, contou que o senador disse ser "o Bolsonaro que todo mundo quer", destacando que Flávio teria um perfil menos agressivo do que o pai.

Outro presente que conversou com os jornalistas na saída, Samir Astassie, afirmou que o senador buscou deixar claro que sua candidatura é para valer.

Na semana passada, após o anúncio de sua pré-candidatura, Flávio se reuniu com empresários paulistanos e investidores da Faria Lima em um almoço no banco suíço de investimento UBS. O mercado reagiu mal à indicação.