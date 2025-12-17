SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para Silas Malafaia, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) não tem estofo eleitoral e deveria desistir de concorrer à Presidência em 2026.

Aliado evangélico mais vocal a favor de Jair Bolsonaro (PL), o pastor diz que a movimentação de Flávio ignora uma equação básica do sistema político brasileiro: a necessidade de alianças que ultrapassem o campo ideológico. E o primogênito de Jair, segundo ele, não é como Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), que tem trânsito com o centro.

Malafaia defendeu ao portal Metrópoles uma chapa encabeçada pelo governador de São Paulo com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro como vice.

Em conversa com a reportagem, o líder religioso mirou menos o sobrenome Bolsonaro do que a estratégia adotada no anúncio da candidatura -que teve aval do ex-presidente encarcerado, segundo seu filho.

"Todo radicalismo, seja de direita ou de esquerda, age por paixão, igual torcedor de time de futebol. Não vê um dedo na frente do nariz. E política não se faz com paixão, se faz com estratégia. Nem a direita nem a esquerda vence a eleição sem o centro", afirmou Malafaia.

O pastor cita o governador de São Paulo como exemplo de figura que circula fora da bolha mais radical. "Não adianta atacar Tarcísio, ele é do centro. Não adianta. Bolsonaro só governou porque governou com o centro."

Malafaia afirma que Bolsonaro contou com quadros desse campo político, ainda que ministérios estratégicos tenham sido poupados. "Teve ministro do centro. Ciro Nogueira, Fábio Faria." Ambos do PP.

Na avaliação de Malafaia, o obstáculo à entrada de Flávio na disputa não é apenas político, mas aritmético. Ele menciona pesquisa Genial/Quaest que aponta 62% de rejeição a uma chapa liderada pelo senador.

Com esse número, diz, "não ganha a eleição, não adianta porque tem que vir o centro junto". O pastor trata de separar o diagnóstico eleitoral de qualquer embate pessoal. Diz gostar de Flávio e ter votado nele para senador, gesto que repetiria. Para presidente "não adianta", contudo.

"Eu disse para ele: não sou covarde, você não tem musculatura."

Malafaia também questiona o processo que levou à candidatura, relatando um ambiente de improviso e fragilidade emocional em torno do ex-presidente. "E a maneira que foi feito, nem o partido dele foi consultado em nada. Isso é um absurdo, Bolsonaro debilitado emocionalmente, [há] poucos dias na cadeia."

Ele levanta dúvidas sobre a conversa entre pai e filho que teria resultado na decisão. "Vai lá o filho, o que é que ele falou? O que é que ele falou para Bolsonaro para arrancar isso de Bolsonaro?"

O anúncio, segundo Malafaia, teria sido feito sem qualquer articulação com o partido ou aliados. "Ele chega aqui, não tem nem tática política para chamar o PL, para chamar os partidos dizendo 'meu pai falou assim por causa...' Não! Manda uma mensagem por Instagram, sei lá por quê, por Twitter, por 'zap'. 'Ó, meu pai disse que eu sou candidato.'"

Para o pastor, a articulação mambembe pode beneficiar a esquerda. "Isso não é brincadeira, gente! Estão querendo entregar a eleição para Lula, só isso."

Malafaia diz ter autoridade para criticar o movimento, ancorando-se em sua trajetória de defesa do ex-presidente. "Com todo o respeito, eu defendo o Bolsonaro como poucos. Está aí a perseguição de Alexandre de Moraes contra mim, para tentar me calar exatamente pelas defesas e pelos meus posicionamentos a favor de Bolsonaro e contra ele. Então eu tenho moral para falar. Respeitem. Eu não cheguei agora, não sou um franco-atirador, tá?"