SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de se reunir com empresários paulistas nesta quarta-feira (17), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) compareceu a um evento de mentoria do influenciador Pablo Marçal, onde fez uma espécie de oração junto do público presente e ouviu palavras de apoio à sua candidatura para o Planalto.

Até a publicação deste texto, o vídeo da participação de Flávio no evento não tinha sido divulgado nas redes sociais de ambos, mas foi enviado pela assessoria do influenciador. Candidato a prefeito nas últimas eleições municipais de São Paulo, Marçal foi declarado inelegível pela Justiça Eleitoral em mais de uma ação, mas ainda cabe recurso ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Ambos fizeram uma espécie de oração junto ao público. Em sua fala, Marçal fez várias referências à campanha eleitoral e chegou a dizer que ia para a guerra junto a Flávio. Tanto o discurso de Marçal quanto o de Flávio no evento foram marcados por tom fortemente religioso, o influenciador chegou a dizer inclusive que não se tratava de um ato político, mas de um ato profético.

"Nós clamamos e bendizemos, nós visualizamos, ó Deus, o senhor protege ele, subindo essa rampa no Planalto. Ele tomando aquela faixa de volta, que nós não aceitamos afronta nessa nação", disse Marçal durante essa fala de oração, em que a todo momento se dirigia a Deus.

Em um desses momentos disse que Deus teria prometido que "garotos jovens se levantariam para liderar essa nação" e que o senhor "vai colocar ele [Flávio] nessa cadeira".

"As portas estão abertas para você, nós vamos para a guerra juntos eu acredito verdadeiramente neste coração aqui", disse. "E se você estiver tomando pancada, nós vamos tomar juntos."

Disse ainda que "sem querer magoar o Jair, mas esse é o Bolsonaro que a gente sempre quis".

Marçal também disse a Flávio, que como "alguém ceifou a possibilidade" de o pai dele fazer aquilo que ele tinha que fazer, Flávio tinha que seguir "a frequência daquilo que foi chamado".

Flávio agradeceu Marçal pelas palavras e o abraçou. Em sua fala ao público, disse acreditar que era uma missão de Deus e que se tratava de uma "guerra espiritual".