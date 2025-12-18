BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) recebe jornalistas nesta quinta-feira (18) no Palácio do Planalto para uma entrevista coletiva. A agenda ocorre em um momento de tensões com o Congresso Nacional, mudanças na Esplanada e às vésperas do início do ano eleitoral de 2026.

Ainda nesta quinta, Lula deve participar de cerimônia de apresentação dos oficiais-generais promovidos no Clube do Exército, como um de seus compromissos oficiais antes do recesso de final de ano.

O café com a imprensa ocorre um dia após a reunião ministerial, a terceira e última do ano.

Nela, o presidente fez cobranças para que seus ministros assumam posições definidas quando se afastarem para disputar cargos no ano que vem, abordou questões internacionais como a crise na Venezuela e criticou a comunicação de seu governo.