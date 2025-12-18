BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) afirmou nesta quinta-feira (18) que não cabe a ele opinar sobre candidaturas de adversários para as eleições de 2026, referindo-se especificamente à família Bolsonaro. Michelle Bolsonaro e Flávio Bolsonaro são nomes cotados pela oposição para a disputa.

"Eu não tenho nenhuma capacidade de julgar adversário", afirmou Lula, durante entrevista a jornalistas no Palácio do Planalto. "Não cabe a mim julgar filho ou mulher de Bolsonaro, não vou julgar, saiam [candidatos] quantos quiserem. O dado concreto é que vamos ganhar as eleições."

Flávio anunciou sua candidatura no início de dezembro, afirmando ter sido orientado por seu pai para pleitear a Presidência em 2026.

Com 80 anos, Lula já confirmou a intenção de concorrer ao seu quarto mandato.

Durante reunião ministerial na quarta (17), ele cobrou que os ministros e seus partidos decidam de qual lado estarão no pleito do próximo ano, chamado por ele de "hora da verdade".

O petista também disse que determinou que fossem feitos estudos a respeito de programas sociais de "possíveis adversários", citando os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de Goiás, Ronaldo Caiado (União), do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), e de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

O recado ocorre após meses de ruídos com os partidos do centrão, grupo que tem ministros na Esplanada e que pode apoiar adversários de Lula na disputa, como Tarcísio e Ratinho Jr.

Na reunião, Lula confirmou que o titular do Turismo, Celso Sabino, deixará o cargo após cobranças de seu partido, o União Brasil, que desembarcou do governo em setembro.

Em relação aos outros ministros, o presidente disse que contaria com os ministros até abril, prazo final da desincompatibilização dos que pretendem se candidatar.

Segundo pesquisa Genial/Quaest, Lula fica 10 pontos acima de Flávio Bolsonaro e de Tarcísio em cenários de segundo turno das eleições para presidente.

O petista aparece com 46% das intenções de voto, enquanto o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) marca 36%. A pesquisa também indica que Lula venceria com 45% ante 35% de Tarcísio.

Em um dos cenários de primeiro turno, com Flávio e Tarcísio, o congressista sai na frente do ex-ministro, com 23% ante 10%.