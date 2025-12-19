BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal confirmou ao STF (Supremo Tribunal Federal) que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) precisa ser submetido a uma cirurgia eletiva e outra o mais breve possível. O laudo foi enviado depois de determinação do ministro do Alexandre de Moraes.

Caberá agora ao relator do processo definir sobre a autorização judicial para o procedimento.

"No tocante ao quadro de solucos, o bloqueio do nervo frenico e tecnicamente pertinente. Quanto a tempestividade do procedimento, esta Junta Medica entende que deve ser realizado o mais breve possivel, haja vista a refratariedade aos tratamentos instituidos, a piora do sono e da alimentacao, alem de acelerar o risco das complicacoes do quadro herniario, em decorrencia do aumento da pressao intra-abdominal", dizem os peritos.

A defesa de Bolsonaro pediu em duas ocasiões, a última delas na segunda-feira (15), autorização urgente para que o ex-presidente seja submetido a uma cirurgia.

Segundo os advogados, ele precisa de procedimento cirúrgico para correção de hérnia inguinal bilateral, além de intervenções complementares.

A hérnia inguinal é uma condição em que um tecido do abdômen incha e faz aparecer uma protuberância na região da virilha.

Moraes determinou que o exame feito no último domingo (14) e os laudos juntados aos autos fossem encaminhados para análise de peritos médicos na última quarta (17) no INC (Instituto Nacional de Criminalística). A partir desta perícia o ministro dará uma conclusão ao pedido.