FOZ DO IGUAÇU, PR (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) interrompeu o discurso que fazia no evento de abertura da nova ponte de integração entre Brasil e Paraguai, em Foz do Iguaçu, após falha em sistema de som e desceu do palco, encerrando a cerimônia antes do previsto.

"Para nós, brasileiros e paraguaios, é fazer com que as duas economias cresçam. Enquanto, como Renan [Filho, ministro dos Transportes] disse, tem presidente querendo construir muro [...], tem gente querendo fazer guerra para permitir que outro não passe para o seu lado, nós aqui, latino-americanos, sul-americanos, paraguaios e brasileiros, nós...", disse, tendo a fala interrompida pelo corte do microfone.

Ao todo, o discurso de Lula durou menos de 10 minutos. Antes, o chefe do Executivo fez um retrospecto histórico da construção da ponte, que ligará Foz do Iguaçu (PR) à cidade paraguaia Presidente Franco. O processo se arrasta há mais de 30 anos, e a ponte já tinha sido concluída, mas ficou três anos sem uso devido à falta de aduana e de acessos viários.

Também estiveram presentes na cerimônia diversos ministros, entre eles, Renan Filho (Transportes) e Fernando Haddad (Fazenda), e auxiliares, além do diretor-geral brasileiro de Itaipu, Enio Verri.

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, não compareceu ao evento. Segundo Lula, ele não pôde ir à inauguração organizada pelos brasileiros por um problema de ordem familiar em Assunção.

No lado brasileiro, serão abertos também a nova aduana e os acessos, liberados pelo DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e pela Polícia Rodoviária Federal.

A ponte de integração contou com recursos do novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e investimento de R$ 1,9 bilhão dos dois países. Ela foi financiada pela Itaipu, em arranjo institucional que envolveu o governo brasileiro, o DNIT e o governo paranaense.

Como mostrou a coluna Painel, a inauguração da via colocou em lados opostos o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), pré-candidato a presidente, e o governo Lula, devido à obra da Perimetral Leste -cerca de 15 km ligando a BR-277 e a nova ponte.

Com 760 metros de extensão total, a obra vai absorver o tráfego de caminhões e desafogar a Ponte da Amizade. O fluxo de veículos será liberado de forma gradual, sendo apenas para caminhões sem carga nos dois sentidos em uma primeira fase.

Hoje, cerca de 400 caminhões sem carga passam diariamente pela ponte da Amizade, até então única conexão viária existente entre Brasil e Paraguai na Tríplice Fronteira (Brasil, Paraguai e Argentina).