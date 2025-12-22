SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O evento de inauguração do primeiro trecho do Rodoanel Norte hoje foi marcado por uma troca de farpas entre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e Aloizio Mercadante, presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

Mercadante cobrou Tarcísio por não citar o BNDES. Ao discursar para autoridades no evento de abertura da rodovia, Mercadante cobrou a gestão estadual por não mencionar a participação do banco nos custos da obra. Segundo ele, o BNDES foi responsável por 1/3 do investimento, cerca de R$ 1,3 bilhão.

'Temos de recuperar relação republicana'. Sem mencionar diretamente o governador, Mercadante também disse que é "preciso recuperar a relação republicana" entre os governos para fazer o Brasil andar. "O presidente Lula não olha quem é o governador, olha o estado e trabalha junto para a população melhorar", afirmou.

Tarcísio diz que BNDES foi fundamental, mas afirmou que obra atrasou por causa da Lava Jato. Também sem citar nominalmente Mercadante ou Lula, o governador disse apenas que o "BNDES foi fundamental" para a entrega porque tem "gente muito técnica". E fez questão de reforçar que o atraso se deu em função de escândalos de corrupção, como a Operação Lava Jato.

Concessão da Dutra também é 'disputada'. Ao citar que o governo federal vai transformar a rodovia Presidente Dutra na mais moderna do país, com iluminação em led, Mercadante não mencionou que a concessão foi feita por Tarcísio, quando comandava o Ministério de Infraestrutura no governo Jair Bolsonaro. Mas o governador fez questão de lembrar, o que rendeu um coro da plateia por "mito, mito, mito", em referência ao ex-presidente.

'Brigar com fatos não resolve'. Diante de um público formado por trabalhadores da obra, Mercadante aproveitou para expor índices do governo Lula, como a "menor taxa de desemprego da história, o melhor salário mínimo, a menor inflação dos últimos três anos ee a melhor renda per capita". "Brigar com os fatos não resolve", afirmou.

Tarcísio prometeu mais empregos. Também se dirigindo aos trabalhadores, Tarcísio assegurou que o estado ainda vai gerar muitos empregos e citou outros projetos emblemáticos, como as linhas 6-laranha e 17-ouro do metrô, como "obras do impossível". Nenhuma delas, assim como o Rodoanel Norte, estão prontas.