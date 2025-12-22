SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Durante a inauguração de uma parte do trecho norte do Rodoanel, nesta segunda-feira (22), em Arujá, região metropolitana de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) exaltou o aliado Jair Bolsonaro (PL), fez referência à Operação Lava Jato e criticou "governos que se acostumaram com a corrupção" ao se referir à demora para a conclusão da obra.

As obras haviam sido iniciadas em 2014, mas foram paralisadas em 2018 por dificuldades técnicas e falta de caixa das empresas responsáveis, que haviam sido alvo das investigações da operação.

Tarcísio afirma ser pré-candidato à reeleição em São Paulo, embora parte de seus aliados defenda que ele concorra à Presidência, apesar da indicação, por Bolsonaro, do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), seu filho mais velho. Condenado por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente aliado do governador paulista está inelegível.

"Este trecho aqui foi concebido para ser licitado em 2012. Foi licitado em 2013 para ficar pronto em 2016", disse o governador durante discurso realizado em uma tenda na nova rodovia. "Infelizmente, um clássico brasileiro [aconteceu]: as obras que não ficam prontas, as obras que não saem do papel", acrescentou.

Sem citar diretamente os governos Dilma Rousseff (PT) e Geraldo Alckmin (PSB, à época no PSDB), atacou gestões anteriores. "Sobre essa obra se abateu um grande problema, o problema da corrupção, uma chaga que assola o Brasil. Nós enfrentamos aqui, e vimos aqui, a Operação Lava Jato, daqueles governos que se acostumaram com a corrupção", disse.

"Por isso essa obra ficou parada, por causa da Lava Jato e por causa da corrupção", complementou.

Tarcísio disse ainda que a conclusão do Rodoanel Norte passou a ser "promessa de campanha" nas eleições seguintes e citou obras de seu governo, com destaque para linhas de metrô.

"A gente está tornando o impossível possível, mostrando que, sem corrupção, com trabalho, com dedicação, com seriedade, a gente consegue fazer", afirmou.

Na reta final do discurso, o governador disse que estava "feliz de fato" com as obras em andamento e fez uma referência às intervenções na rodovia Presidente Dutra, de responsabilidade do governo federal.

"Estou muito feliz, por exemplo, de fato, com a rodovia Presidente Dutra, que está ganhando a nova descida da serra das Araras, que vai ser iluminada de ponta a ponta, que está ganhando a quarta pista, a terceira pista [a depender do trecho], e que vai ganhar mais segurança. Rodovia concedida, pensada, trabalhada, projetada, licitada, leiloada, com contratos assinados na gestão do presidente Bolsonaro", disse.

Ao citar o ex-presidente, preso por liderar a trama golpista, o público presente no evento passou a gritar "mito", e Tarcísio interrompeu sua fala para não cortar o coro.

A licitação para a retomada do trecho norte do Rodoanel foi estruturada no governo João Doria e teve os editais publicados na gestão Rodrigo Garcia, em agosto de 2022. A Tarcísio coube concluir o procedimento iniciado pelo antecessor.

A conclusão do Rodoanel, contudo, ainda depende de uma segunda etapa do trecho norte, que ligará a avenida Raimundo Pereira de Magalhães, na zona norte da capital, à rodovia Fernão Dias, o que deve ocorrer no segundo semestre do ano.