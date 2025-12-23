BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cancelou nesta terça-feira (23) a entrevista que concederia ao portal de notícias Metrópoles e justificou a decisão por motivo de saúde.

"Informo que não concederei entrevista nesta data, por questões de saúde", diz o bilhete escrito à mão e divulgado pelo veículo de comunicação.

A entrevista havia sido autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), na última quinta-feira (28). A gravação deveria ser feita em 23 de dezembro, entre 11h e 12h, com limite máximo de uma hora de duração. O próprio ex-presidente havia escolhido o veículo de imprensa com quem conversaria.

Jair Bolsonaro, 70, fará nos próximos dias uma cirurgia para correção de hérnia inguinal bilateral, além de intervenções complementares.

O procedimento foi autorizado por Moraes. O STF aguarda que os advogados de Bolsonaro apresentem uma data para a realização da cirurgia.

Os peritos recomendaram ainda o "bloqueio do nervo frênico" para tratar o quadro de soluços de Bolsonaro, decorrente de complicações da facada sofrida em 2018.

Conforme publicado pela colunista da Folha Mônica Bergamo, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e advogados do ex-presidente se posicionaram contra a possibilidade de ele dar a entrevista, em mais um racha na família.

O senador Flávio Bolsonaro era a favor da conversa, com a expectativa de que o pai pudesse confirmar de viva voz que o apoia para disputar as eleições em 2026.