SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), se afastará do cargo de 26 de dezembro a 11 de janeiro para uma viagem de férias aos Estados Unidos, e o vice-governador Felicio Ramuth (PSD) assumirá a administração estadual.

Tarcísio comunicou sua ausência ao presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado André do Prado (PL), que publicou o ofício do governador na edição de segunda-feira (22) do Diário Oficial.

Nos últimos dois anos, o governador também se afastou no final do ano para passar o recesso com a família.

Na sexta, já como governador em exercício, Ramuth tem uma reunião marcada no Palácio dos Bandeirantes com prefeitos do estado, órgãos do sistema estadual de Defesa Civil e concessionárias de água e energia.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, o vice-governador tem hoje a preferência de Tarcísio para uma possível sucessão em 2026, segundo aliados.

O encontro de sexta, que ocorrerá em formato híbrido, terá como objetivo alinhar informações, procedimentos e estratégias de atuação preventiva diante da previsão de chuvas para a semana do Ano Novo.

No dia 10 de dezembro, uma ventania com rajadas de até 100 km/h causou uma série de estragos na região metropolitana da capital paulista. Dias depois do ciclone extratropical, milhares de famílias seguiam sem luz em suas casas.

Entre outros nomes, o governo está contando com a presença da Enel, concessionária de energia no centro da crise, e do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

Após o apagão, Tarcísio, Nunes e o presidente Lula (PT) vêm tentando reduzir o custo político provocado pela crise e ampliar o desgaste dos adversários, como noticiou a Folha de S.Paulo.

Na sexta-feira (18), o governador fez um evento no Bandeirantes para exaltar as ações de seu governo apresentando um balanço de 2025 e destacando os avanços na segurança ?uma das pautas que devem marcar as eleições do ano que vem.

Preferido do centrão e do mercado para concorrer à Presidência da República em 2026, Tarcísio teve sua possível candidatura atravessada pelo anúncio do senador Flávio Bolsonaro (PL) de que havia sido escolhido pelo pai para a missão.