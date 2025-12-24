SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em 2025, o mundo presenciou avanços importantes na ciência e na saúde pública. No Brasil, em dezembro, o Ministério da Saúde anunciou o fim da transmissão vertical do vírus do HIV, da mãe para o bebê. Além disso, este é o terceiro ano seguido que o país registra queda no número de pesoas vivendo em situação de pobreza e extrema pobreza, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Relembre essas e outras boas notícias do ano de 2025.

PLANO DE PAZ PARA GAZA

Apresentado em setembro pelo presidente dos EUA, Donald Trump, o plano de paz para Gaza entrou em ação em outubro, após o governo de Israel aprovar o acordo assinado com o Hamas. A primeira fase foi marcada pela libertação de reféns israelenses, em troca da libertação de centenas de prisioneiros palestinos detidos em Israel. As tropas israelenses recuaram, e milhares de palestinos voltaram às suas casas. Até o início do cessar-fogo, a guerra na Faixa de Gaza já havia durado dois anos e dois dias.

DIMINUIÇÃO DA POBREZA E DA EXTREMA POBREZA

A população que vivia em pobreza e extrema pobreza no país caiu, em 2024, pelo terceiro ano seguido. Os dados foram divulgados pelo IBGE em dezembro. A taxa de pobreza marcou 23,1% em 2024, e a de extrema pobreza atingiu 3,5%. O IBGE associou a nova redução a dois fatores: o processo de recuperação do mercado de trabalho e a manutenção do pagamento de benefícios sociais como o Bolsa Família.

PRIMEIRA SALA DE CONCERTO EM FAVELA DO BRASIL

Em novembro, foi inaugurado o Teatro Baccarelli, a primeira sala de concerto dentro de uma favela no Brasil. Construído em Heliópolis, a segunda maior favela de São Paulo, o equipamento cultural abriu as portas com um concerto da Orquestra Sinfônica Heliópolis. Além de apresentações de música erudita, balé e sessões de filmes, o teatro também será palco de eventos de funk, rap e trap.

MAIS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ENTRAM NA UNIVERSIDADE

O índice de estudantes com deficiência nas universidades brasileiras mais que dobrou em dez anos. Dados do mais recente Censo da Educação Superior, do Ministério da Educação, mostram que em 2024 havia cerca de 95 mil matrículas de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação, ou 0,9% do total. Em 2014, eram 33 mil, que correspondiam a 0,4% do universo de graduandos. Os principais tipos de deficiência declarados em 2024 foram a física (29.126 matrículas), baixa visão (21.748) e transtorno do espectro autista (15.941). Um mesmo aluno pode registrar mais de uma condição.

PRIMEIRO EVENTO ESPORTIVO INCLUSIVO EM CLUBES DE SP

Em outubro, aconteceu a primeira edição do Interclubes Inclusivo, evento que reúne os clubes Pinheiros, Paulistano, Monte Líbano, Sírio, Paineiras, Hebraica e São Paulo Futebol Clube. A estreia, no Esporte Clube Pinheiros, contou com cerca de 50 crianças, jovens e adultos com deficiência sócios destes clubes.

POTENCIAL TRATAMENTO PARA LESÃO NA MEDULA

A polilaminina, que é criada a partir de uma proteína da placenta, foi apresentada em setembro como potencial tratamento para regenerar a medula em pessoas que tiveram rompimento do órgão em acidentes que levaram a uma paraplegia. A substância foi desenvolvida ao longo de 25 anos por uma pesquisadora da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). Participantes da pesquisa conseguiram recuperar movimentos.

CAMADA DE OZÔNIO EM RECUPERAÇÃO

A camada de ozônio atingiu, em 2024, a maior espessura registrada em décadas de monitoramento, segundo um relatório da Organização Meteorológica Mundial (OMM), ligada às Nações Unidas, divulgado em setembro deste ano. Os dados mostram recuperação gradual da estrutura que protege o planeta da radiação solar. O buraco teve dimensões abaixo da média de 1990 a 2020, com um déficit de 46,1 milhões de toneladas de ozônio em 2024.

FIM DA TRANSMISSÃO DO HIV DA MÃE PARA O BEBÊ

O Brasil eliminou a transmissão vertical do HIV, da mãe para o bebê, segundo anúncio do Ministério da Saúde feito em dezembro. Em 2024, a taxa de transmissão ficou abaixo de 2% e a incidência da infecção em crianças foi inferior a 0,5 caso por mil nascidos vivos. O número de mortes por Aids no Brasil também caiu cerca de 13%, para 9.100 no último ano. Pela primeira vez em três décadas, o país registrou menos de 10 mil mortes.

REGENERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA CRESCE

Na mata atlântica, 4,9 milhões de hectares de vegetação foram regenerados de 1993 a 2022, segundo um estudo divulgado em outubro. A área, que leva em consideração floresta, mangue e restinga arbórea, é maior que o estado do Rio de Janeiro. Desse total, cerca de 3,8 milhões de hectares (78%) permanecem de pé, a chamada recuperação persistente. Por outro lado, 1,1 milhão de hectares (22%) das áreas recuperadas voltaram a ser desmatados.

PALMEIRAS TALIPOT FLORESCEM PELA 1ª E ÚNICA VEZ NO RIO

A raríssima floração das palmeiras talipot (Corypha umbraculifera) transformou pontos do Rio

de Janeiro em cenário de espetáculo botânico no novembro. Os exemplares que cresceram por mais de seis décadas no Aterro do Flamengo e no Jardim Botânico começaram a abrir suas inflorescências quase ao mesmo tempo, em um fenômeno que ocorre uma vez na vida da planta. A espécie, originária do sul da Índia e do Sri Lanka, floresce apenas no fim de seu ciclo, geralmente entre 50 e 70 anos de idade. No Rio, as talipots foram plantadas pelo paisagista Roberto Burle Marx na década de 1960.