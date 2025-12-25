SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União) confirmou que será candidato ao governo da Bahia em 2026.

ACM Neto afirmou que não vai disputar a eleição por um projeto pessoal ou por vaidade. "Estou nessa porque sinto que todos nós temos uma responsabilidade e um compromisso com o futuro da Bahia e do Brasil, e uma coisa está diretamente ligada à outra", disse o político.

O ex-prefeito de Salvador evitou mencionar qual candidato vai apoiar para a disputa da presidência do Brasil. "O meu candidato é o candidato para ajudar a derrotar o PT aqui [na Bahia] e em todo Brasil. Vamos nos unir nesse propósito e é essa mudança que a gente precisa", acrescentou.

Pesquisa indica leve favoritismo de ACM Neto. No primeiro cenário testado pela pesquisa Real Time Big Data divulgada no dia 24 de novembro, o ex-prefeito de Salvador aparece com 44% das intenções de voto. Em segundo lugar, o levantamento mostra o atual governador do estado, Jerônimo Rodrigues (PT), com 35%.

Essa não é a primeira vez que ACM Neto vai disputar o governo da Bahia. Em 2022, ele concorreu contra o atual governador, Jerônimo Rodrigues, mas foi derrotado no segundo turno por 52,8% a 47,2%.