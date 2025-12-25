SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Emulando o rito de pronunciamento oficial do Presidente da República na noite de Natal, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) divulgou nesta quarta-feira (24) um discurso que tratou da necessidade de renovação e citou "traições, ainda que venham das pessoas mais próximas".

Horas depois, na manhã desta quinta-feira (25), um dos enteados de Michelle, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), confirmou o apoio do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), à sua pré-candidatura à Presidência.

O discurso de Michelle se deu no mesmo horário do pronunciamento de Natal do presidente Lula (PT). Enquanto o do petista foi precedido pela chamada de "forma-se, nesse momento, a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do Presidente da República", o de Michelle emulou: "forma-se, agora, a rede nacional de pessoas de bem que vão transformar vidas e edificar a nação".

Lula falou em um ano difícil, mas em que "todos que torceram ou jogaram contra o Brasil acabaram perdendo", mensagem que pode fazer referência, entre outras possibilidades, ao discurso que recupera a vitória da democracia sobre golpistas condenados, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Michelle também aludiu ao tema, citando uma família desprezada, em cenário de frieza e "maldade de algumas pessoas", em referência ao nascimento de Jesus. Ela falou em necessidade de "nascer de novo" e de renovação de sonhos.

A mensagem da ex-primeira-dama foi marcada pelo teor religioso, de imagens de pessoas com deficiência, uma das frentes de atuação da ex-primeira-dama, e de manifestantes bolsonaristas.

A participação de Jair Bolsonaro no vídeo foi mais comedida, com inserção em uma primeira tomada ao lado de Michelle e em quadro do ex-presidente feito pelo artista Romero Britto.

Bolsonaro também apareceu em cenas no hospital, narradas pela ex-primeira-dama como momento de provação, quando ela chora.

No final, o político é citado brevemente como líder e é recuperado como o "galego" de Michelle, em referência a características físicas do político, discurso com foco na estética muitas vezes relegado às mulheres na política e comum nas falas públicas da ex-primeira-dama sobre o marido.

Ela também falou sobre o próximo ano, de eleições presidenciais, como "muito importante para o país" e citou "traições, ainda que venham das pessoas mais próximas".

"O ano que em breve se iniciará é muito importante para o nosso país e principalmente para o futuro das nossas famílias. Não se deixem abater pelas maldades, perseverem apesar das traições, ainda que venham das pessoas mais próximas. Sigam em frente deixando de lado as decepções e creiam sempre que tudo, absolutamente tudo, está no comando do nosso amado Deus", afirmou.

A ex-primeira-dama não cita no vídeo nenhum dos enteados, incluindo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), indicado pelo pai para concorrer à Presidência, uma vez que Jair está preso e inelegível.

Nesta quinta-feira, Flávio leu uma carta assinada pelo pai, que está no hospital para fazer uma cirurgia, na qual o ex-presidente confirma a indicação do filho como pré-candidato.

No texto, o ex-presidente fala em "continuidade" e cita batalhas que estaria enfrentando, como mostrou a Folha de S.Paulo. "Diante desse cenário de injustiça, e com o compromisso de não permitir que a vontade popular seja silenciada, tomo a decisão de indicar o Flávio Bolsonaro como pré-candidato à Presidência da República em 2026", diz Bolsonaro na carta.

A carta é tornada pública depois de o ex-presidente desmarcar uma entrevista ao portal Metrópoles, que aconteceria no dia 23 de dezembro, e na qual poderia reforçar o apoio a Flávio. Segundo a colunista Mônica Bergamo, a entrevista foi cancelada em razão de resistência no entorno do político, incluindo Michelle.

Ela e enteados vivenciaram recentemente celeuma pública diante de decisões do PL sobre as eleições de 2026, a exemplo da possibilidade de apoio a Ciro Gomes (PSDB) para concorrer ao governo do Ceará.

Jair Bolsonaro faz, nesta quinta, uma cirurgia para corrigir um quadro de hérnia inguinal, condição em que um tecido do abdômen incha e faz aparecer uma protuberância na região da virilha.