BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ex-diretor da PRF (Polícia Rodoviária Federal) Silvinei Vasques tentou embarcar para El Salvador utilizando um passaporte paraguaio emitido em nome de Julio Eduardo.

Ele havia sido condenado neste mês a 24 anos e seis meses de prisão pela Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) como participante de um dos núcleos da trama golpista do governo Jair Bolsonaro (PL).

Silvinei foi preso no aeroporto de Assunção quando tentava embarcar no voo internacional. Ele teria rompido a tornozeleira eletrônica em Santa Catarina, e a suspeita é que tenha ido de carro para o Paraguai.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), decretou a prisão preventiva do ex-diretor da PRF nesta sexta-feira (26) após o rompimento da tornozeleira eletrônica.

Na decisão, o ministro disse que a Polícia Federal informou uma falha no monitoramento eletrônico do réu. Segundo a PF, na madrugada de 25 de dezembro de 2025, por volta das 3h, o equipamento deixou de transmitir o sinal de GPS. Perto das 13h, o aparelho ficou sem sinal de GPRS, possivelmente pelo esgotamento da bateria.

Por volta das 23h, uma equipe da Superintendência Regional da PF em Santa Catarina foi acionada para apurar um possível descumprimento das medidas restritivas.

No local, a equipe foi recebida pelos porteiros, que autorizaram o acesso dos policiais. Eles foram informados que a Polícia Penal do Estado de Santa Catarina esteve no local, mas ninguém atendeu. Também checaram a vaga de garagem e a encontraram vazia. A equipe de policiais federais repetiu o procedimento e chegou aos mesmos resultados.

Pelas imagens obtidas do sistema de CFTV foi possível identificar que Silvinei estaria utilizando um veículo em nome da empresa Localiza, possivelmente alugado.

É possível afirmar, segundo a decisão, que ele esteve no local pelo menos às 19h22min, na véspera do Natal (24), quando não foi mais visto entrando ou saindo de carro. Nas imagens, Silvinei aparece às 19h06 colocando bolsas no porta-malas do carro; poucos minutos depois, trouxe mais coisas para o banco de trás, embarcou um cachorro e deixou o prédio.