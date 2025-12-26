SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-diretor da PRF (Polícia Rodoviária Federal) condenado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) em julgamento da trama golpista, Silvinei Vasques foi preso nesta sexta-feira (26) no Paraguai. É mais um caso de bolsonarista que tenta deixar o país.

Segundo a Polícia Federal, Silvinei foi detido no aeroporto de Assunção ao tentar embarcar para El Salvador. Ele teria rompido a tornozeleira eletrônica em Santa Catarina, o que levou a PF a monitorar seus deslocamentos.

Neste mês, a Primeira Turma do STF condenou o ex-diretor da PRF a 24 anos e seis meses de prisão por articular medidas para viabilizar um golpe de Estado. Entre as acusações, está a tentativa de dificultar o voto de eleitores do Nordeste nas eleições de 2022.

Silvinei se soma a outros aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que buscaram sair do país após reveses judiciais: o filho, Eduardo Bolsonaro, a ex-deputada Carla Zambelli e o ex-deputado e ex-diretor-geral da Abin Alexandre Ramagem.

Relembre.

Eduardo Bolsonaro

O filho 03 do ex-presidente foi o primeiro. Eduardo partiu para os Estados Unidos em março de 2025, na tentativa de convencer o governo de Donald Trump a pressionar e punir o ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Meses depois, os EUA cancelaram os vistos de ministros do Supremo e incluíram o nome de Moraes na lista de sancionados pela Lei Magnitsky, aplicada contra corruptos e violadores de direitos humanos. O magistrado já foi retirado do rol.

Em novembro, a Primeira Turma do STF já havia decidido receber uma denúncia contra o ex-deputado federal e torná-lo réu sob a acusação de coação por atuar nos EUA para suspender o processo contra seu pai pela trama golpista.

Na semana passada, a Câmara dos Deputados cancelou o passaporte diplomático de Eduardo, documento com o qual ele teria entrado no país estrangeiro. A medida ocorreu um dia depois da cassação do mandato do filho do ex-presidente.

Carla Zambelli

A ex-deputada Carla Zambelli foi a próxima. Ela deixou o país após ser condenada por planejar um ataque hacker a sistemas institucionais do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) para emitir falsos alvarás de soltura e mandados de prisão.

Mais tarde, os ministros do Supremo também a condenaram pelo episódio em que ela apontou uma arma para um homem na véspera do segundo turno das eleições de 2022.

Zambelli foi presa na Itália após ação da Polícia Federal brasileira em parceria com policiais italianos. A prisão ocorreu no apartamento onde ela vivia desde que chegou ao país.

Depois de um vaivém na Câmara sobre seu mandato, ela renunciou ao cargo. A ex-deputada agora aguarda a Justiça italiana decidir sobre sua extradição. Ela segue presa.

Alexandre Ramagem

O ex-deputado federal também foi para os Estados Unidos. Segundo informações da PF, ele saiu clandestinamente pela fronteira com a Guiana. Uma investigação tenta identificar quem o ajudou na fuga.

O ex-delegado da PF foi condenado no processo do núcleo principal da trama golpista pelo STF, com o ex-presidente Bolsonaro. Na última semana, Moraes reabriu o processo contra ele. O julgamento de alguns de seus crimes tinha sido suspenso pela Câmara.

Agora, no entanto, a Casa cassou o mandato de Ramagem. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, também o demitiu da Polícia Federal.