SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dia após a prisão do ex-diretor-geral da PRF Silvinei Vasques durante uma tentativa de fuga, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão domiciliar do ex-assessor internacional de Jair Bolsonaro, Filipe Martins.

Advogado publicou que PF esteve na casa de Martins na manhã de hoje, em Ponta Grossa (PR). Jeffrey Chiquini afirmou que Moraes decretou a prisão cautelar em razão da tentativa de fuga de Vasques.

Defesa criticou decisão do STF. "No Brasil agora se responde pela conduta de terceiros", lamentou o advogado.

Ex-assessor tinha autorização para sair de casa durante o dia. Ele usa tornozeleira eletrônica. Apesar de condenado no julgamento da trama golpista, Martins ainda aguarda a análise de recursos. Por isso, a pena em regime fechado ainda não é cumprida.

Martins foi condenado dm dezembro deste ano. Ele deve cumprir a pena de 21 anos, sendo 18 anos e seis meses de reclusão e 2 anos e seis meses em detenção. Além de 120 dias-multa.

A PGR (Procuradoria-Geral da República) chamou o grupo de "núcleo gerencial". Segundo a denúncia de Paulo Gonet, procurador-geral da República, integram esse grupo servidores de segundo escalão do governo de Jair Bolsonaro, Filipe Martins e o general Fernandes.

O grupo é acusado de articular as principais iniciativas da trama golpista. Segundo a denúncia, eles elaboraram a minuta do golpe, planejaram o bloqueio de rodovias pela PRF nas eleições de 2022 e fizeram o plano Punhal Verde Amarelo, que previa o assassinato de autoridades.