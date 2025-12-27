BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passará por um novo procedimento médico que visa controlar suas crises de soluço, segundo afirmou a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro em postagem nas redes sociais.

Após a cirurgia de hérnia que Bolsonaro passou na quinta-feira (25), Claudio Birolini, um dos médicos do ex-presidente, explicou que o procedimento era um bloqueio do nervo frênico -uma anestesia do nervo do diafragma para tentar conter os soluços.

"Esse bloqueio anestésico, que é um procedimento relativamente seguro, mas que não é o padrão para o tratamento de soluço. Precisa ver realmente se isso justifica o benefício, o risco", afirmou Birolini na ocasião. Segundo o médico, esse não é um procedimento cirúrgico.

O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente, afirmou nas redes sociais que Jair Renan, o mais novo, está aguardando no hospital DF Star, em Brasília, para mais informações, já que não é possível a visita de mais de um filho.