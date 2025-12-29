BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado por liderar a tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023, começou uma nova intervenção cirúrgica na tarde desta segunda-feira (29) para tratar de sua crise de soluços.

"Meu amor acabou de ir para o centro cirúrgico para realizar o segundo procedimento de bloqueio anestésico do nervo frênico", publicou sua esposa Michelle Bolsonaro, por volta das 14h.

"Peço que estejam em oração por ele e por toda a equipe médica", completou.

Este já é o terceiro procedimento pelo qual o ex-presidente passa desde que foi internado na última quarta-feira (24), inicialmente em razão de uma hérnia.

O procedimento médico precisou ser autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, já que Bolsonaro atualmente cumpre pena por tentativa de golpe de Estado na carceragem da Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal.

Na quinta-feira (25), dia do Natal, o ex-presidente passou pela primeira cirurgia, para tratar a sua hérnia.

Após essa intervenção, seus médicos passaram a avaliar a necessidade de realizar um novo procedimento, desta vez para tentar controlar os seus soluços.

Um primeiro procedimento aconteceu no último sábado (27), e durou entre 45 minutos e 1 hora.

Mesmo assim, de acordo com o boletim médico divulgado, ele voltou a ter crises de soluços e registrou elevação da pressão arterial ?mas seu quadro depois se estabilizou.

A equipe médica, porém, avaliou ser necessário realizar uma complementação neste processo, razão pela qual Bolsonaro foi novamente submetido a uma intervenção nesta segunda.

Desta vez, o objetivo foi realizar o bloqueio do nervo frênico. Isso se dá com a aplicação de anestésico e corticoide em um nervo do diafragma, próximo à região cervical, de acordo com a equipe.