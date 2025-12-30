BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado por liderar a tentativa de golpe após as eleições de 2022, passará nesta terça-feira (30) por um novo procedimento após voltar a apresentar soluços pela manhã, afirmou sua esposa, Michelle Bolsonaro

O ex-presidente já havia sido submetido a dois procedimentos cirúrgicos para tratar desta crise. No entanto, os problemas voltaram por volta de 10h da manhã e continuaram durante a tarde, afirmou Michelle em mensagem nas redes sociais. Por isso, ele passará pela nova intervenção.

"A equipe médica optou pela realização de um reforço no bloqueio do nervo frênico [ponto que ele havia operado]. Ele acaba de ser encaminhado ao centro cirúrgico", escreveu, pouco antes das 15h desta terça.

Segundo pessoas que o acompanham, estava previsto um banho de sol na parte da tarde, na mesma área usada para a realização de fisioterapia, mas não houve confirmação se isso aconteceu. Ele permanece internado na acomodação do hospital DF Star, em Brasília (DF).

Até a manhã desta terça, Bolsonaro não registrou a volta de hipertensão ?problema que vinha acontecendo nos últimos dias? e dormiu com uso de Cpap, um equipamento para tratar a apneia severa da qual o ex-presidente sofre. A expectativa é que ele siga sob cuidados médicos ao menos até quinta-feira (1º).

A cirurgia desta segunda foi o terceiro procedimento pelo qual o ex-presidente passou desde que foi internado na última quarta-feira (24), inicialmente para tratamento de uma hérnia.

A internação precisou ser autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, já que Bolsonaro atualmente cumpre pena por tentativa de golpe de Estado na carceragem da Superintendência da Polícia Federal (PF) no Distrito Federal.

Na quinta-feira (25), dia do Natal, o ex-presidente passou por uma cirurgia, para tratar a hérnia. Após essa intervenção, seus médicos decidiram realizar um novo procedimento, desta vez para tentar controlar os seus soluços.

O primeiro procedimento, para bloqueio do nervo frênico direito, foi realizado no último sábado (27), e durou entre 45 minutos e 1 hora.

Na última segunda, foi realizado uma intervenção para bloqueio do nervo frênico esquerdo, que teve a duração semelhante.

Segundo seus médicos, seu quadro é do que se chama de "soluços persistentes", algo extremamente raro. Ao mesmo tempo, ele sofre com uma situação de apneia do sono considerada severa pela equipe que o acompanha, com até 50 registros dentro de uma hora durante a noite.

A apneia, segundo os médicos, agrava seu quadro de hipertensão ?nos últimos dias, ele registrou picos hipertensivos, por exemplo na última segunda, após a realização da cirurgia, quando inclusive precisou receber medicamento na veia.

Na manhã desta terça, seu filho Carlos Bolsonaro registrou nas redes sociais que ele teve uma melhora de sua flora digestiva e que sua pressão "segue sendo monitorada".

"Seus soluços, infelizmente, novamente voltaram nesta manhã após dois procedimentos para correção. Os níveis de ferro no sangue continuam sendo controlados devido à sua ineficiência", escreveu.

"O acompanhamento integral faz-se permanente e necessário para manutenção de sua vida, e os médicos continuam trabalhando para melhoria de sua saúde", completou.