BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado por liderar a tentativa de golpe após as eleições de 2022, passou por um novo exame de endoscopia na manhã desta quarta-feira (31), apresenta quadro estável e não apresentou intercorrências, segundo sua equipe médica.

Nos últimos dias, ele sofreu com picos de hipertensão e teve crises de soluço ?motivo pelo qual foi submetido a três procedimentos cirurgicos, respecitvamente no sábado (27), na segunda (29) e terça (30).

A expectativa é que Bolsonaro tenha alta nesta quinta-feira, mas seu quadro segue em avaliação médica para caso ele apresente novas intercorrências. O ex-presidente foi internado no hospital DF Star, em Brasília (DF), no último dia 24, para fazer uma cirurgia de hérnia.

Segundo seus médicos, seu quadro é do que se chama de "soluços persistentes", algo extremamente raro. Ao mesmo tempo, ele sofre com uma situação de apneia do sono considerada severa pela equipe que o acompanha, com até 50 registros dentro de uma hora durante a noite.

Esta segunda intercorrência tem causado hipertensão, e ele passou a dormir com auxíluo do aparelho Cpap, que ajuda na respiração.

A ida ao hospital precisou ser autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), já que Bolsonaro atualmente cumpre pena por tentativa de golpe de Estado na carceragem da Superintendência da PF (Polícia Federal) no Distrito Federal.

Após essa intervenção, seus médicos decidiram realizar um novo procedimento, desta vez para tentar controlar os seus soluços.

O primeiro procedimento, para bloqueio do nervo frênico direito, foi realizado no último sábado e durou entre 45 minutos e 1 hora.

Na última segunda, foi realizado uma intervenção para bloqueio do nervo frênico esquerdo, que teve a duração semelhante.

Como os soluços retornaram na manhã de terça, ele passou por uma nova intervenção, para reforçar os dois bloqueios.

Desde então, segundo sua equipe, seu quadro é estável e sem intercorrências. A endoscopia desta quarta foi realizada para "avaliação do refluxo gastroesofágico".