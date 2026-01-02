SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes concedeu nesta sexta-feira (2) a autorização para a visitação permanente ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por filhos e a enteada do ex-mandatário.

A medida vale para o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o ex-vereador Carlos e o vereador Jair Renan (PL-SC). A filha caçula do ex-presidente, Laura, e a enteada dele, Leticia Marianna Firmo da Silva, também foram contempladas pela decisão. Já o ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL), que vive nos Estados Unidos desde março de 2025, não teve pedido de visita incluído pela defesa.

Filhos e enteada poderão visitar o ex-presidente sem necessidade de nova autorização do ministro. Porém, os encontros deverão ocorrer de acordo com uma portaria da Superintendência da Polícia Federal de Brasília, onde Bolsonaro está detido sob custódia.

Visitas podem ocorrer às terças e quintas-feiras, das 9h às 11h, com duração de 30 minutos. Até dois familiares poderão visitar o ex-presidente em cada um dos dias e os encontros deverão ocorrer de forma separada.

Moraes também destacou que segue válida a determinação para a visitação permanente de Michelle ao marido, conforme decisão anterior. A ex-primeira-dama e presidente do PL Mulher também deve seguir medidas determinadas pelo judiciário.

ALTA MÉDICA E RETORNO À PF

Bolsonaro recebeu alta médica nesta quinta-feira (1º) e retornou à Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Antes da liberação do hospital, o pedido de prisão domiciliar feito pela defesa de Bolsonaro foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes. Para a defesa do ex-mandatário, o retorno à prisão pode piorar saúde de Bolsonaro, que foi condenado a mais de 27 anos de prisão.

Moraes afirmou que as prescrições médicas podem ser realizadas na PF. A decisão citou que o ex-presidente tem "plantão médico 24 horas por dia" no local onde cumpre a pena e "medicamentos necessários, fisioterapeuta e entrega de comida produzida por seus familiares".

Ex-presidente deixou o hospital por volta das 18h40. Ele foi escoltado por agentes da PF. O trajeto até a sede da PF é curto, de menos de 1 km, e levou apenas alguns minutos.

Bolsonaro manteve quadro médico estável. Os médicos que acompanham o ex-presidente avaliaram que ele está com menos soluços e sem picos de pressão.

Michelle deixou o hospital minutos antes. Ela saiu num carro preto e foi saudada por alguns simpatizantes que estavam na frente do hospital.

Bolsonaro foi internado no hospital DF Star, em Brasília, na semana passada. O ex-presidente passou por uma cirurgia para corrigir duas hérnias inguinais, na região da virilha, e fez três procedimentos para o tratamento de soluços, chamado de bloqueio anestésico do nervo frênico.

Novo bloqueio para evitar soluços está descartado pelo momento. No sábado passado, Bolsonaro passou por uma intervenção de bloqueio do lado direito do nervo frênico e, nesta semana, do lado esquerdo. Como apresentou novos episódios de soluço, o ex-presidente foi submetido a uma complementação do bloqueio anestésico dos nervos frênicos.