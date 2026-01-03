SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ano de 2026 ainda nem tinha começado e muita gente já estava de olho na lista de feriados do novo ciclo. Após um 2025 recheado de datas festivas nos finais de semana, a notícia é boa: 2026 será o ano dos feriados em dias úteis.
A maioria das datas comemorativas deste novo ano propiciará feriados prolongados. Ótimo para quem desejava ter opções para planejar viagens e momentos de pausa e descanso com a família.
Para além dos feriados, 2026 terá uma agenda repleta de grandes eventos. O principal deles será a eleição presidencial brasileira, cujo primeiro turno está previsto para o domingo do dia 4 de outubro.
No calendário esportivo, a primeira Copa do Mundo da Fifa (Federação Internacional de Futebol) com 48 seleções vem aí. Pela primeira vez com 104 partidas, o novo formato do Mundial é para alguns analistas "inchado". A Copa nos Estados Unidos, no México e no Canadá vai de 11 de junho a 19 de julho.
A agenda cultural de 2026 traz shows internacionais de destaque: Doja Cat, Rosalía, Bad Bunny, AC/DC, The Weeknd (em apresentação com Anitta), Guns N' Roses, Sabrina Carpenter no Lollapalooza, Elton John no Rock in Rio e muito mais.
Leia abaixo a agenda com os feriados e os principais eventos de 2026.
FERIADOS
1º.jan (quinta-feira): Confraternização Universal
16 e 17.fev (segunda e terça): Carnaval (ponto facultativo na Quarta-feira de Cinzas, 18.fev)
3.abr (sexta-feira): Sexta-feira Santa
21.abr (terça-feira): Tiradentes
1º.mai (sexta-feira): Dia do Trabalho
4.jun (quinta-feira): Corpus Christi (ponto facultativo)
7.set (segunda-feira): Independência do Brasil
12.out (segunda-feira): Nossa Senhora Aparecida
2.nov (segunda-feira): Finados
15.nov (domingo): Proclamação da República
20.nov (sexta-feira): Consciência Negra
25.dez (sexta-feira): Natal
31.dez (quinta-feira): Véspera do Ano-Novo de 2027
CARNAVAL 2026
Grupo Especial de São Paulo:
13.fev: Mocidade Unida da Mooca, Colorado do Brás, Dragões da Real, Acadêmicos do Tatuapé, Rosas de Ouro, Vai-Vai e Barroca Zona Sul
14.fev: Império de Casa Verde, Águia de Ouro, Mocidade Alegre, Gaviões da Fiel, Estrela do Terceiro Milênio, Tom Maior e Camisa Verde e Branco
Ingressos: a partir de R$ 99 em clubedoingresso.com/carnavalsp
Grupo Especial do Rio de Janeiro:
15.fev: Acadêmicos de Niterói, Imperatriz Leopoldinense, Portela, Estação Primeira de Mangueira
16.fev: Mocidade Independente de Padre Miguel, Beija-Flor de Nilópolis, Unidos do Viradouro, Unidos da Tijuca
17.fev: Paraíso do Tuiuti, Unidos de Vila Isabel, Acadêmicos do Grande Rio, Acadêmicos do Salgueiro
Ingressos: a partir de R$ 100 em riocarnaval.com/ingressos
CONFERÊNCIAS GLOBAIS
Fórum de Davos: 19 a 23.jan
Cúpula do G7, em Evian, na França: junho
Assembleia-Geral da ONU: setembro
COP31, em Antália, na Turquia: novembro
Cúpula do G20, sediada nos EUA: dezembro
ELEIÇÕES PELO MUNDO
Portugal: 18.jan
Costa Rica: 1º.fev
Bangladesh (eleição parlamentar): 12.fev
Peru: 12.abr
Colômbia: 31.mai
Brasil (primeiro turno): 4.out
Israel (pleito legislativo): 27.out
EUA (eleições de meio de mandato): 3.nov
REUNIÕES DO COPOM
27 e 28.jan
17 e 18.mar
28 e 29.abr
16 e 17.jun
4 e 5.ago
15 e 16.set
3 e 4.nov
8 e 9.dez
As reuniões do Copom (Comitê de Política Monetária), do Banco Central, ocorrem a cada 45 dias, às terças e quartas-feiras
SHOWS E FESTIVAIS
Doja Cat: 5.fev em São Paulo
Kali Uchis: 8.fev em São Paulo
Bad Bunny: 20 e 21.fev em São Paulo
AC/DC: 24 e 28.fev e 4.mar em São Paulo
Jason Mraz: 3.mar em Curitiba; 5.mar em São Paulo; 6.mar no Rio de Janeiro; 8.mar em Belo Horizonte; 10.mar em Porto Alegre
Lollapalooza: de 20 a 22.mar em São Paulo (Sabrina Carpenter, Lorde, Chappell Roan, Doechii, Tyler, The Creator e Katseye)
Monsters of Rock: 4.abr em São Paulo (Guns N' Roses, Extreme, Lynyrd Skynyrd e Halestorm)
The Weeknd (Anitta como atração de abertura): 26.abr no Rio, e 30.abr e 1º.mai em São Paulo
C6 Fest: 21 a 24.mai em São Paulo (Paralamas do Sucesso, BaianaSystem e Robert Plant)
Rosalía: 10 e 11.ago no Rio de Janeiro
Rock in Rio: 4 a 13.set no Rio de Janeiro (Elton John, Gilberto Gil, Maroon 5 e Demi Lovato)
Datas e atrações sujeitas a alterações
TORNEIOS ESPORTIVOS
Campeonatos Estaduais: 11.jan a 8.mar
Campeonato Brasileiro: 28.jan a 2.dez
Copa das Campeãs da Fifa feminina: 28.jan a 1º.fev
Copa Libertadores: 3.fev a 28.nov
Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina: 6 a 22.fev
Super Bowl (final da NFL): 8.fev
Campeonato Brasileiro feminino: 15.fev a 10.out
Jogos Paralímpicos de Inverno: 6 a 15.mar
Copa do Mundo de 2026: 11.jun a 19.jul
Copa Libertadores feminina: 15 a 31.out