FOLHAPRESS - O Conselho de Segurança das Nações Unidas deve se reunir às 12h desta segunda-feira (5) para debater a legalidade dos ataques americanos à Venezuela e da captura do ditador Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores.

China, Rússia, e outros aliados venezuelanos rechaçam a ação americana e devem apoiar o regime chavista na reunião. Por outro lado, parceiros de Washington já expressaram preocupação em relação à incursão dos EUA, mas mantêm mais cautela sobre seu posicionamento.

Pouco depois da reunião, às 14h, o ditador venezuelano deve comparecer a sua primeira audiência, perante um juiz de Nova York. Tanto Maduro quanto sua esposa serão apresentados ao magistrado Alvin K. Hellerstein sob diversas acusações, como narcotráfico, posse ilegal de armas e narcoterrorismo.