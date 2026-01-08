Ela será sempre uma obra em construção, sujeita ao permanente assédio de velhos e novos candidatos a ditadores. Por isso, a democracia precisa ser zelada com carinho e defendida com unhas e dentes, dia após dia.
Durante ato oficial no Palácio do Planalto, Lula destacou a necessidade demostrar que a democracia é mais do que uma palavra bonita no dicionário e que exige a construção de um país mais justo e menos desigual, com mais direitos e menos privilégios.
É mais do que o desejo e o direito de votar no dia da decisão e depois guardar o título de eleitor pelos próximos quatro anos. A democracia requer a participação efetiva da sociedade na decisões de governo, disse.
Talvez a prova mais contundente do vigor da democracia brasileira seja o julgamento dos golpistas pelo STF [Supremo Tribunal Federal], concluiu.