Ela será sempre uma obra em construção, sujeita ao permanente assédio de velhos e novos candidatos a ditadores. Por isso, a democracia precisa ser zelada com carinho e defendida com unhas e dentes, dia após dia.

Ao relembrar os três anos da tentativa de golpe de Estado, ocorrida em janeiro de 2023,

Durante ato oficial no Palácio do Planalto, Lula destacou a necessidade demostrar que a democracia é mais do que uma palavra bonita no dicionário e que exige a construção de um país mais justo e menos desigual, com mais direitos e menos privilégios.

É mais do que o desejo e o direito de votar no dia da decisão e depois guardar o título de eleitor pelos próximos quatro anos. A democracia requer a participação efetiva da sociedade na decisões de governo, disse.