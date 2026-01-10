SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira-dama Janja da Silva divulgou neste sábado (10) um vídeo gravado durante dias de folga do presidente Lula (PT) no litoral do Rio de Janeiro.

Na gravação que foi ao ar em rede social, Lula aparece de sunga e boné com o brasão da República, ao lado da esposa.

O presidente ensaia uma metáfora política ao falar sobre a movimentação das águas em um extremo da Restinga de Marambaia, onde passou o Ano-Novo.

Diz que, nesse ponto da localidade, as ondas vêm dos dois lados, em um "milagre da natureza".

"Essa é uma demonstração extraordinária, sabe? Até para acabar com o preconceito entre esquerda e direita. Aqui, a onda que vem da direita se junta com a onda que vem da esquerda e constrói o mar."

Ele complementa afirmando que a natureza "faz aquilo que a gente não imagina que seja possível ser feito".

Na eleição de 2022, Lula se elegeu fazendo diversos acenos ao eleitorado de centro, na disputa vencida contra Jair Bolsonaro (PL). Ao longo do mandato, foi criticado por deixar de lado o discurso chamado à época de "frente ampla".

Lula permaneceu na base militar da Restinga de Marambaia por cerca de dez dias. Na postagem, a primeira-dama disse que os dois recarregaram energias no local e voltam com "com disposição, diálogo e Brasil no coração".