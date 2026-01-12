BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - O presidente da Argentina, Javier Milei, disse preferir a eleição de um integrante da família Bolsonaro no Brasil a "uma solução com o socialismo do século 21", em referência ao presidente Lula (PT).

Milei vem fortalecendo sua aliança com o clã do ex-presidente e a oposição ao petista conforme as eleições no Brasil se aproximam e pleitos recentes, na Bolívia e no Chile, marcaram a derrota de governos de esquerda.

As tensões com Lula aumentaram após Milei publicar, após a vitória de José Antonio Kast no Chile, um mapa da América do Sul que mostrava o Brasil e outros países governados pela esquerda como uma grande favela, o que gerou críticas do governo brasileiro.

Em uma entrevista da CNN com Milei, concedida antes da prisão do ditador venezuelano Nicolás Maduro, o argentino abordou a situação na Venezuela e criticou Lula por sua busca por soluções diplomáticas.

O endosso de Jair Bolsonaro, preso por tentativa de golpe, a uma candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nas eleições presidenciais de outubro de 2026 também não passou despercebido pelo argentino.

No programa de TV, Milei criticou o que chamou de "socialismo do século 21", dizendo que não há espaço para diálogo com aqueles alinhados a essa ideologia, uma vez que não enfrentam as consequências de suas ações. Ele deixou claro que não está interessado em discutir questões com Lula.

Ele também afirmou que, embora as eleições deste ano sejam uma questão dos brasileiros, pessoalmente preferia uma volta do bolsonarismo ao poder no Brasil. "Tenho amigos no Brasil. Os Bolsonaros. Se você me tira do papel de político, prefiro uma solução com os Bolsonaros e não uma solução com o socialismo do século 21", disse o argentino.

A entrevista foi feita em 30 de dezembro, mas trechos dela circularam no último sábado (10), enquanto o vídeo completo foi divulgado neste domingo (11).

A relação entre Lula e Milei nunca foi boa. O petista se ressente de declarações do argentino, da época da campanha à Presidência do país, em 2023, em que se posicionava a favor da prisão do brasileiro. Milei, por outro lado, incomodou-se com a visita feita por Lula à ex-presidente Cristina Kirchner, que cumpre prisão domiciliar em Buenos Aires, após ser condenada por corrupção.

O argentino também criticou a proximidade entre Lula e o ex-presidente argentino Alberto Fernández e o apoio ao opositor de Milei em 2023, o ex-ministro peronista Sergio Massa.

Com a prisão de Bolsonaro, coube aos filhos do ex-presidente a manutenção da relação com Milei. Conforme noticiado pela coluna Painel, Flávio planeja se encontrar com Milei e Kast, em uma série de visitar a presidente de direita da América do Sul no fim de janeiro ou início de fevereiro.

O parlamentar e um de seus irmãos, o deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), também compartilharam trechos da entrevista de Milei.

Eduardo elogiou Milei, dizendo que o argentino compreende "os perigos do comunismo e socialismo", e previu que nas eleições de outubro de 2026 haveria apenas duas opções: Lula ou Flavio.

"Javier Milei tem a bússola moral em dia, conhece os perigos do comunismo, socialismo, progressismo e todo esse lixo marxista -a Argentina sentiu isso na pele com os Kirchner", escreveu Eduardo no X.

"Antes na Argentina havia um presidente que dizia que os brasileiros vieram da selva. Hoje lá está Milei tirando a Argentina da sua pior crise econômica e moral."

Flavio, por sua vez, reafirmou sua certeza sobre a vitória e a perspectiva de uma parceria comercial sólida entre Argentina e Brasil, agradecendo a Milei em suas postagens.

Apesar da afinidade entre bolsonarismo e o governo Milei, em dezembro, a Justiça argentina determinou nesta quarta-feira (3) a extradição de brasileiros condenados pelos ataques golpistas do 8 de Janeiro que estavam foragidos da Justiça brasileira e a Casa Rosada já havia sinalizado que cumpriria decisões judiciais. Ainda cabe recurso.