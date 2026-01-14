BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Aliados da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) viram o vídeo do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, publicado por ela nas redes sociais como um recado ao enteado mais velho, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), com quem ficou contrariada pelo anúncio da pré-candidatura à Presidência.

A publicação desta terça-feira (13) também seria uma forma da ex-primeira-dama testar a popularidade de Tarcísio.

Uma pessoa próxima a Michelle diz que as redes sociais dela e do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) se tornaram dois grandes termômetros do bolsonarismo. A partir do engajamento em cada publicação, afirma, é possível captar o que o eleitorado tem pensado.

Michelle ficou incomodada por ter sido pega de surpresa com o lançamento da pré-candidatura de Flávio. A ex-primeira-dama tinha visitado Jair Bolsonaro (PL) na véspera do anúncio, em dezembro, mas os dois não trataram de política na meia hora em que estiveram juntos. Flávio, por sua vez, não procurou a madrasta para contar que havia sido escolhido pelo pai.

No vídeo publicado por Michelle nesta terça, Tarcísio critica a política econômica do governo Lula (PT). "Quando você tem mais inflação, o juro sobe ou o juro baixa? É isso que está acontecendo, o país está gastando demais", diz o governador no trecho selecionado.

Correligionários da ex-primeira-dama encararam a publicação também como um sinal de que ela ainda não estaria plenamente convencida de que Flávio seja o melhor nome do campo bolsonarista para disputar a Presidência contra Lula.

Michelle se desentendeu publicamente com os enteados no fim do ano passado por conta da aliança que estava sendo costurada pelo PL com Ciro Gomes (PSDB) para o Governo do Ceará.

Depois do episódio, Bolsonaro pediu para que a família se reconciliasse e demonstrasse estar unida. Michelle pediu desculpas para Flávio e também ouviu dele um pedido de desculpas. Quando a relação parecia melhorar, Flávio anunciou que havia recebido o aval do pai para concorrer a presidente.

O filho mais velho de Bolsonaro voou de Brasília para São Paulo para avisar a decisão ao governador de São Paulo pessoalmente, mas não procurou a madrasta nem mesmo por telefone. Em entrevista à Folha em 8 de dezembro, o senador admitiu que ela pode ter "ficado surpreendida".

"Acredito que possa ter ficado surpreendida porque eu não sei se o presidente Bolsonaro conversava diretamente com ela sobre isso. Comigo ele conversava. E pode ser que ela tenha ficado surpresa no momento ali, mas com toda certeza ela imaginava que esse esse era um cenário bem possível", disse.

Pessoas próximas à ex-primeira-dama contam que o encontro dela com Bolsonaro em 4 de dezembro ?um dia antes do anúncio de Flávio? foi sensível porque a filha do casal, Laura, estava junto.

Quatro dias após o anúncio de Flávio, Michelle comunicou que daria uma pausa na agenda de compromissos políticos. A ex-primeira-dama desmarcou um encontro nacional que ocorreria no Rio de Janeiro em 13 de dezembro e deixou a presidência do PL Mulher de forma temporária, alegando questões de saúde.

Pessoas próximas à ex-primeira-dama dizem que ela queria passar mais tempo com a filha, que havia acabado de entrar de férias. Michelle, na visão de aliados, tampouco conseguiria esconder o descontentamento por ter sido atropelada politicamente.

A ex-primeira-dama vai retomar a agenda de viagens pelo país em 6 de fevereiro, começando por Palmas (TO). O presidente do diretório do PL em Tocantins, senador Eduardo Gomes, que é pré-candidato à reeleição, diz que é grande a expectativa pelo evento.

"Michelle é uma figura pública amplamente reconhecida em toda o país que vem cumprindo essa agenda partidária de maneira muito significativa e trazendo para as fileiras do PL lideranças femininas muito importantes para o Brasil", afirma o senador.