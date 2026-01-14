SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo Lula (PT) é avaliado de forma negativa por 39% dos eleitores, enquanto 32% o classificam de maneira positiva, mostra pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (14). Outros 27% veem a gestão como regular, e 2% não souberam responder.

O levantamento foi feito de 8 a 11 de janeiro. Foram 2.004 entrevistas presenciais com brasileiros de 16 anos ou mais. A margem de erro estimada é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Na aferição anterior, feita em dezembro, os que avaliavam de forma negativa o trabalho do governo Lula eram 38%. A avaliação positiva ficou em 34%, enquanto a regular marcou 25%. Outros 3% dos entrevistados não responderam ou não souberam responder.

A aprovação à gestão presidencial registrada foi de 47%, e a desaprovação, de 49%. Em dezembro, eram 48% e 49%, respectivamente.