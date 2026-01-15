BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) se encontrou com o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes e pediu ajuda para que o marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), seja enviado para prisão domiciliar.

A conversa entre Michelle e Gilmar foi revelada pelo portal G1 e confirmada pela Folha. A defesa de Bolsonaro apresentou um novo pedido de prisão domiciliar humanitária ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, na terça (13).

A defesa cita o estado de saúde de Bolsonaro, a queda da última semana e pede, em caráter de urgência, uma avaliação médica independente sobre a compatibilidade do estado clínico com a cela na qual está preso ?um cômodo na Superintendência da Polícia Federal em Brasília.

"A execuc?a?o penal, sobretudo quando envolve pessoa idosa e clinicamente vulnera?vel, na?o pode se estruturar sobre a expectativa de que a sorte continue a intervir. A tutela jurisdicional deve ser preventiva, e na?o reativa a trage?dias consumadas", dizem os advogados.

Michelle tem demonstrado preocupação com o estado de saúde do marido. A ex-primeira-dama afirma ainda não saber, por exemplo, o horário em que ele caiu, na semana passada ?o que, na visão dela, seria mais um indicativo de que a PF não está preparada para socorrê-lo, em caso de emergência.

Após visitar o pai nesta quinta (15), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato a presidente, disse que ele estava soluçando muito. O parlamentar voltou a reclamar do barulho do ar condicionado central, que fica perto da cela.

"Ele pediu um abafador por causa do som enlouquecedor a que ele é submetido por quase 12 horas por dia, de 7h da manhã às 7h da noite", afirmou. "Isso é técnica de tortura, não tem outra palavra fofinha para dar."