SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) é ligada à Igreja Quadrangular e à Batista da Lagoinha. Ela divulgou nesta quarta-feira (14) a lista de igrejas evangélicas e pastores citados pela CPMI do INSS, que apura os descontos ilegais nas aposentadorias.

Pela falta de missionários evangélicos no Nordeste, Damares se tornou pastora muito jovem. A senadora, que também é professora e advogada, atuou primeiro na Igreja Quadrangular em Sergipe, da qual seu pai foi fundador. Ela nasceu em Paranaguá, no Paraná, mas se mudou cedo para o estado nordestino.

A ex-ministra também foi pastora na Igreja Batista da Lagoinha. Ela atuava na denominação liderada pela família Valadão, em Belo Horizonte, quando foi anunciada como ministra dos Direitos Humanos, Família e Mulheres no governo Bolsonaro, em 2018.

A igreja comemorou a escolha de Damares para chefiar a pasta. À época, o pastor Márcio Valadão publicou um texto no site da denominação dizendo que era uma "alegria" e "grande honra" a pastora no ministério. "Como irmãos dela, temos um compromisso de orar para que, ali no governo, ela possa resplandecer a bondade e a misericórdia de Cristo", escreveu.

André Valadão, filho de Márcio e pastor da Igreja Lagoinha, é um dos nomes divulgados pela senadora. Segundo a lista publicada por Damares, ele foi convocado para prestar depoimento na CPMI e teve um pedido para quebra de sigilo.

LISTA DA CPMI E EMBATE COM MALAFAIA

A divulgação ocorreu em meio a um embate com o pastor Silas Malafaia. O líder evangélico criticou a senadora após Damares dizer em uma entrevista ao SBT News que a comissão identificou a participação de "grandes igrejas" e pastores no esquema de fraude do INSS.

Malafaia cobrou que a senadora apresente provas e os nomes das igrejas. "Ou a senhora dá os nomes ou a senhora é uma leviana linguaruda", disse o líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, em vídeo publicado nas redes sociais.

A senadora afirmou à reportagem que apenas mencionou o que foi apurado na CPMI do INSS. Em nota enviada à imprensa, Damares lista os dez pastores e igrejas encontrados pela comissão. Ela inclui o pastor que é cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, alvo da Polícia Federal em outro caso, o do banco Master.

QUEM SÃO OS CITADOS PELA CPMI

- Adoração Church - pedido para quebra de sigilo

- Igreja Assembleia de Deus Ministério do Renovo - pedido para quebra de sigilo

- Ministério Deus é Fiel Church (SeteChurch) - pedido para quebra de sigilo

- Igreja Evangélica Campo de Anatote - pedido para quebra de sigilo

- Cesar Belucci do Nascimento, pastor da Sete Church - convite para comparecimento à CPMI

- André Valadão, pastor da Igreja Lagoinha - convocação para prestar depoimento e pedido para quebra de sigilo

- Péricles Albino Gonçalves, pastor da igreja Anatote - convite para comparecimento à CPMI

- André Fernandes, pastor da igreja Celeiro - convite para comparecimento à CPMI

- Fabiano Campos Zettel, empresário e pastor da Lagoinha - convite para comparecimento à CPMI

"Estamos identificando igrejas nos esquemas de fraudes aos aposentados. E quando se fala de um grande pastor, vem a comunidade: 'Não falem, não digam, não investiguem, porque os fiéis vão ficar muito tristes'", afirmou Damares, em entrevista ao SBT News.

"Se já não bastassem Satanás e os ímpios que nos odeiam para nos caluniar, vem alguém dita evangélica e traz uma denúncia dessa gravidade sem dar nomes? [....] A senhora guarde sua língua e, se não tem os nomes, cale a boca. Se tem, denuncie para o bem da igreja evangélica", declarou Malafaia.