SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cela do 19º Batalhão da Polícia Militar, área conhecida como Papudinha, para a qual o ex-presidente Jair Bolsonaro foi transferido tem cozinha, lavanderia e espaço para esteira, entre outras características.

Em decisão desta quinta-feira (15), o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou a transferência de Bolsonaro, atualmente preso na superintendência da PF (Polícia Federal), e disse que o novo local tem "condições ainda mais favoráveis".

Moraes afirmou ainda que o local permitirá o aumento do tempo de visitas aos familiares, a realização livre de "banho de sol" e de exercícios a qualquer horário do dia, inclusive com a instalação de aparelhos para fisioterapia, tais como esteira e bicicleta.

Disse ainda que há banheiro com chuveiro de água quente, geladeira, armários, cama de casal e TV.

Moraes incluiu em sua decisão um quadro comparativo entre as características das instalações da Papudinha com a Superintendência Regional da Polícia Federal do Distrito Federal, em que Bolsonaro estava preso até o momento.

TAMANHO

- Superintendência: cerca de 12 m²

- Papudinha: cerca de 65 m² no total, sendo quase 55 m² cobertos e 10 m² de área externa.

AMBIENTES

- Superintendência: quarto e banheiro

- Papudinha: quarto, banheiro, sala, cozinha, lavanderia e área externa