BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) nomeou o jornalista David Butter como diretor-geral da EBC (Empresa Brasileira de Comunicação). Ele assume no lugar de Bráulio Ribeiro, que retorna à Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia da empresa.

Butter é formado pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e teve passagens pela TV Globo e GloboNews.

A escolha do comando da empresa pública também é assinada pelo ministro Sidônio Palmeira, da Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência), órgão ao qual a EBC está vinculada. A decisão foi publicada no Diário Oficial de quinta-feira (15).

A empresa de radiodifusão pública é responsável pela TV Brasil, Agência Brasil, Rádio MEC e Rádio Nacional. A EBC também presta serviços de comunicação governamental, como a transmissão de eventos do Poder Executivo.

Bráulio Ribeiro ficou na presidência da EBC de forma interina, desde que Jean Lima pediu demissão do cargo. André Basbaum assumiu a presidência em agosto de 2025. Agora, Ribeiro retorna à Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia da EBC.